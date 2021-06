Caso Piedrabuena: Quién es quién dentro del «ecosistema» judicial

Desde hace meses ocupa una porción del escenario y a fuerza de escándalos es motivo de conversaciones dentro y fuera del Poder Judicial de Neuquén. A tal punto que ya se habla del "ecosistema" Piedrabuena, un microcosmos en el que orbitan jueces y juezas excusados o recusados, fiscales acusadores o acusados, defensores públicos que cumplen su tarea contra su voluntad y abogados y abogadas particulares que van y vienen según el viento de los legajos.

A modo de resumen de mitad de año, he aquí un breve quién es quién en este universo confuso donde los límites no siempre están claros y el final es impredecible.

•Diego Piedrabuena es el juez del escándalo en el hipermercado ocurrido el 12 de diciembre de 2020 en La Anónima. Por los hechos de ese día se le formularon cargos (después de cinco audiencias frustradas) por "atentado a la autoridad agravado por ser funcionario público". La causa está lista para la audiencia de control de acusación, previa al juicio, pero sufrió sucesivas postergaciones por recusaciones de jueces y licencias de fiscales.

Además se le inició un Jurado de Enjuiciamiento a pedido del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, por los mismos hechos del hipermercado, a los que se sumó desconocimiento del derecho por su estrategia de defensa en esa causa, en la que fue declarado en rebeldía. Otras acusaciones son por presunto mal desempeño por haber insultado a tres colegas: la jueza Carolina García; la defensora Andrea Rapazzo y el fiscal Andrés Azar. Ya veremos que estos nombres se repiten en otras circunstancias.

• Lo asisten los defensores públicos Raúl Caferra y Leandro Seisdedos, quienes renunciaron tres veces por diferencias de criterios con el juez, pero el Jurado les rechazó el argumento y estarán sentados, por obligación, a su lado el 5 de julio cuando empiecen las audiencias.

Raúl Caferra, defensor general subrogante. (Archivo)

• José Gerez, el fiscal general de la provincia, es uno de los denunciantes contra Piedrabuena y será el acusador en el Jurado de Enjuiciamiento. El imputado intentó apartarlo del caso: lo recusó, le atribuyó manipulación de pruebas e intentos de engañar al jurado, y pidió que declare como testigo para que revele "las verdaderas motivaciones" por las cuales lo acusa. No lo logró.

• Maximiliano Breide Obeid será testigo en el jury. Fue el primer fiscal que intervino en la causa del hipermercado: aquel 12 de diciembre estaba de turno e intercambió mensajes de whatsapp en tono de confianza con Piedrabuena. El juez pidió un jury en su contra del cual no se conocen los detalles ni grado de avance.

Breide Obeid a la izquierda, y José Gerez al centro. (Archivo)

• Andrés Azar era hasta hace pocos días fiscal de Delitos Sexuales y ahora pasó a Homicidios. Denunció que Piedrabuena es el autor de un documento con contenido injuriante y calumnioso sobre su trabajo y su vida privada que circula por correo electrónico. En esta causa aún no hubo audiencia de formulación de cargos, el titular es el fiscal Diego Azcárate.

Además, Azar será testigo en el jury porque denunció que Piedrabuena, en una audiencia, lo trató de "pelotudo".

•También será testigo en el jury la jueza Carolina García, a quien Piedrabuena habría tratado de "imbécil" en un mensaje de texto que le llegó a la magistrada por error. El imputado lo niega, y dice que García actúa por despecho ya que él no avaló su candidatura a camarista federal, y en cambio apoyó a Alejandro Cabral. Pero García tiene un documento con la firma de Piedrabuena en la que sí la respalda. Piedrabuena asegura que le falsificaron la firma, y da a entender que Gerez tuvo que ver con eso. No, no es el argumento de Nueve Reinas. Más detalles, en el enlace aquí abajo.

• Andrea Rapazzo, defensora de los derechos del Niño, es otra de las testigos citadas al jury. Estaba presente en la audiencia en la que Piedrabuena trató de "pelotudo" a Azar; según la denuncia a ella le dijo "burra". Eso insultos fueron proferidos delante del abogado Gustavo Lucero, que supo tener momentos de cercanía y de distancia con Piedrabuena. También tendrá que declarar.

•Germán Busamia es el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, sobre él recaerán las luces o las sombras del trámite y del resultado.

• El último quién es quién está reservado para Leticia Lorenzo, jueza de Garantías de Zapala. Interviene hasta ahora en la causa Piedrabuena 2 (la presunta coacción contra Azar y el secuestro de las computadoras). En 2020, el defensor Francisco Oneto presentó contra la magistrada un insólito pedido de jury, rápidamente desestimado, porque incluyó el acróstico "típico de machirulo" en una sentencia.