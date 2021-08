Causa APEL: La Legislatura restituyó los lotes al gremio y Gatica pone condiciones

La Legislatura formalizó la restitución de los 555 lotes al gremio APEL, que cederá próximamente a sus dueños mientras que su secretario general, Alejandro Gatica anticipó condiciones para esas entregas.

El dirigente gremial está condenado por defraudación a la administración pública por el manejo del Fondo de Viviendas y las operaciones relacionadas con esos terrenos. Lo más llamativo es que la Justicia provincial no logró que Gatica cumpla con la cesión al Estado rionegrino de los predios -que deben sumar 15 millones- como resarcimiento fijado en la resolución judicial.

En contrapartida, Gatica continúa como empleado legislativo (aún no fue exonerado), retomó la conducción de APEL, recuperó el manejo de los lotes y, además, anticipó condiciones en las entregas, especialmente “analizar la situación” de quienes fueron a la Justicia por los atrasos en el acceso a sus inmuebles.

En concreto, las irregularidades se dieron en el Fondo de Viviendas, administrados por APEL y conformado con fondos públicos. La Legislatura lo intervino en el 2014 por las denuncias del manejo por parte de la conducción sindical y la demora en la cesión de los terrenos.

En estos siete años, la Justicia condenó a empresarios y dirigentes de APEL por maniobras irregulares, incluyendo a Gatica. El viernes, La Legislatura restituyó los terrenos al gremio, con la construcción de los servicios.

APEL comunicó que el viernes se concretó la firma del acta y que esa cesión “permitirá al sindicato comenzar el proceso de entrega de los terrenos a sus propietarios”.

En un comunicado, Gatica explicó que “la Legislatura restituyó la totalidad de las tierras y la documentación”, con la información de los “pagos que realizaron los compradores desde el 2014 a la fecha”. Alertó que esos registros “permitirán saber quiénes están en condiciones de acceder a los lotes, tarea que llevará algunas semanas, ya que se deberá examinar caso por caso”.

El secretario general de APEL adelantó “la entrega de los lotes a quienes lo tengan pagado totalmente” y, además, manifestó que “tendremos que analizar una solución diferente con los compradores que acudieron a la Justicia Civil para reclamar la entrega”.

Admitió que el “error fue haber puesto plazo de entrega”, que después “no pudimos cumplir” aunque resaltó que “es el único loteo de Viedma que se entregará con todos los servicios e infraestructura completa”.

Agregó Gatica que “ahora sí seremos responsables si no los entregamos, pero durante siete años y medio nos responsabilizaron de algo que no podíamos hacer por no contar con los elementos necesarios”.