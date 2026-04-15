El Gobierno absorbió $2,6 billones del mercado y logró un rollover del 127% en nueva licitación

El Ministerio de Economía y el Presidente de la Nación.

El Ministerio de Economía retiró hoy de la plaza cerca de $ 2,6 billones mediante una licitación de títulos públicos, en línea con la absorción de moneda que anunció el presidente, Javier Milei, para combatir la inflación.

La Secretaría de Finanzas salió al mercado local a ofrecer una serie de bonos con diferentes tipos de actualizaciones para captar pesos y pagar vencimientos por $ 8,3 billones.

El mercado realizó ofertas por $ 11,80 billones y Finanzas decidió tomar $ 9,92 billones, distribuidos en los diferentes instrumentos que ajustan por tasa de interés, inflación o la evolución del dólar.

De esta forma, concretó un “roll over” de 127%, lo que quiere decir que tomó del mercado más pesos de los que necesitaba para cumplir con el vencimiento que opera este viernes.

En las últimas horas, Milei afirmó que “sacará todos los pesos de la economía que sea necesario para hacer colapsar la inflación”.

La contra cara puede ser un encarecimiento del crédito por falta de pesos en la plaza, lo cual traba la recuperación de la economía.

No obstante, en esta licitación Economía logró una rebaja en la tasa de interés que espera se traslade al resto del sistema. Junto a la licitación en pesos, el Gobienro volvió a ofertar los bonos en dólares AO27 y AO28.

En el primero tuvo ofertas por U$S 570 millones y tomó los U$S 150 millones comprometidos a una tasa de 5%. En cambio, en el título que vence tras el primer mandato de MIlei las ofertas se redujeron a U$S 166 millones. En este caso, también captó U$S 150 millones pero pagó 8,5% de tasa.

Mañana se realizará una segunda ronda de ambos títulos por U$S 100 millones cada uno. Lo recolectado en estos instrumentos se aplicará al pago de vencimiento de deuda de julio. La escasa oferta del AO28 muestra que el mercado no da por sentada la relección de Milei.

Corresponsalía Buenos Aires.