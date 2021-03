Cecha: “La nafta no aumentará por 6 meses después de mayo”

En marzo se cumplieron los 8 meses consecutivos de aumentos en el precio de los combustibles y se esperan subas al menos durante dos meses más. El presidente de la Confederación de Entidades Comercializadoras de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Bornoroni, dialogó con Energía On y analizó la situación actual del sector.

Aseguró que la nafta no aumentará por 6 meses, pero advirtió que un congelamiento de precios no es “lo óptimo” para el sector.

P- ¿El martes vimos el aumento más alto desde que empezó el año no?

R- En realidad, fue la primera parte del anuncio de actualización de YPF para llegar al punto de equilibro que se está necesitando para toda la industria de los hidrocarburos, no solo para las petroleras, para las comercializadoras, para los productores e incluso para las estaciones de servicio. El resto se aplicará hasta mayo.

P- ¿Después de mayo se espera un congelamiento de precios?

R- El congelamiento no es lo óptimo, porque solo se beneficia en un período de tiempo, pero después te mata la inversión. Nosotros tenemos que invertir constantemente para generar puestos de trabajo y autosuficiencia energética.

En mayo vamos a haber llegado al punto de equilibrio. No creo en los congelamientos, si creo que después de esto va a haber un período de tiempo donde no se actualizarán los precios porque siempre estamos por detrás de lo que es la inflación, el crudo, los biocombustibles, el dólar, ahora vamos a llegar a ese punto de equilibrio así que va a pasar un período de tiempo sin actualizaciones.

P- ¿Ya hubo más aumentos en lo que va del año que durante los 5 meses del 2020?

La noticia debería ser que YPF va a invertir 2.700 millones de dólares en todo el país y no que la nafta aumentará un 15%. Gabriel Bornoroni, presidente de la Cecha.

R- Los precios de los combustibles en Argentina no están caros, solo Bolivia y Venezuela están por debajo nuestro, el resto está por encima. Yo la veo como la actualización que corresponde para que haya producción e inversión. Porque si no terminamos sin inversión, sin producción, importando hasta combustible terminados y lo óptimo acá es que generamos puestos de trabajo con lo que tenemos y tenemos Vaca Muerta.

Tenemos que intentar incentivarla por todos los medios, en esa línea creo que tenemos que trabajar y lo ha entendido de esa forma el gobierno e YPF por eso lo están haciendo. Esa inversión de 2700 millones de dólares con 180 pozos nuevos con gas y petróleo es lo que estamos esperando todos.

P- ¿Es posible afirmar que vamos a llegar a fin de año sin nuevos aumentos de la nafta?

R- Eso sería que haga futurología, lo que sí creo es que en 3 meses vamos a estar en el nivel óptimo y después de eso habrá que ver qué pasó con el petróleo, que pasó con la inflación, con los impuestos y ahí vamos a ver. Para mí, dentro de los próximos 6 meses después de que se actualice el 18% que informó la industria, no creo que haya nuevos movimientos.

P- ¿El gobierno les notificó que va a pasar con los aumentos de los impuestos?

R- No, no hay nada oficial sobre qué va a pasar con los impuestos a los combustibles de 2021. Solo surgieron rumores de que no se van a actualizar, pero no hay nada concreto.

P- La demanda de combustibles todavía no vuelve a los valores prepandemia ¿Esto se debe a los aumentos de precios?

R- Yo considero que está vinculada a la menor circulación y no al aumento de precios. Nunca por los aumentos de precios, y lo peleo a muerte, nunca por los aumentos de precios hubo una baja en el consumo. Sí, puede ser, y es algo que se da hace varios años, que la gente se traslada de los productos de primera calidad a los de menor calidad, para seguir andando, pero gastando menos. Pero nunca dejan de andar.

P- ¿Hay expectativas de cuándo se volverá al nivel de consumo previo a la pandemia?

R- Yo soy un convencido de que en poco tiempo vamos a llegar al consumo de combustibles prepandemia. Hay un conjunto de cosas que se tienen que reactivar, ya se reactivaron parte de los colegios, ahora falta que las pymes hagan un esfuerzo más. También dependerá de que no tengamos que volver de fase, yo creo que en el corto plazo vamos a avanzar fuertemente para llegar al consumo que teníamos.

P- Los datos de febrero mostraron que Neuquén y Río Negro fueron dos de las cinco provincias en las que creció el consumo de combustibles. ¿Por qué se dio esta tendencia?

R- El movimiento petróleo es una de las razones, la apuesta que se está haciendo a lo que es Vaca Muerta tiene que ver con los datos de consumo que se vieron el mes pasado. La verdad es que es acertado apostar a Vaca Muerta, es una de las gallinas de huevos de oro que tenemos. También el turismo tuvo mucho que ver.