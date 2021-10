Cerca de 19.000 menores de 3 a 11 años ya fueron vacunados contra el coronavirus en Río Negro

El martes pasado se inició la vacunación contra el coronavirus para menores de 3 a 11 años en Río Negro y hasta la actualidad ya se vacunaron 18.586 de 105.000 que es la población estimada para este grupo. En tanto, durante la campaña, la Provincia ya se aplicaron 962.304 (84.9% del total recibido) entre primera y segunda dosis.

Durante estos días, la inoculación con la vacuna Sinopharm alcanzó a casi una quinta parte de la población total de menores de 3 a 11 años en Río Negro.

Las inscripciones, al igual que lo demás grupos, se deben realizar a través de la web www.vacunate.rionegro.gov.ar.

La vacunación en esta nueva etapa se realiza de igual forma que con los adultos y la aplicación de dosis se realiza con un periodo de 28 a 30 días entre primera y segunda vacuna.

Desde Salud también aclararon que la vacunación no es obligatoria y que no está dentro del calendario anual. "Hoy se sabe que en el país que el 95% de los fallecidos son pacientes no vacunados", afirmó la secretaria de Políticas Públicas de Río Negro, Mercedes Ibero.

Y agregó que "se arriesgan más a ser un caso grave o de terapia intensiva y por supuesto son las personas que nos siguen transmitiendo el virus. No hay prueba mejor que lo que nos pasó en nuestra Provincia de los casos y las terapias".

Por otra parte Ibero detalló que "el otro día escuché que alguien decía ´otra vez ocultan los casos´. Los invito a que se acerquen a los hospitales, a que hablen con la gente que trabajan ahí y les van a contar que no tienen casos de terapia por covid. Para que vean que los casos bajaron un montón, solamente con la vacunación", sentenció la funcionaria.

Hasta el momento, desde Salud se informó que se mantiene el stock de dosis de Sinopharm para este grupo de menores de 3 a 11 años y que durante esta semana se seguirá vacunando según el cronograma de cada vacunatorio de la Provincia.

Total de dosis aplicadas: 962.304 (84.9% del total recibido)

Dosis por grupos priorizados (incluye 1° y 2° dosis)



Personal de Salud: 33.918

Personal estratégico: 86.817

Personas mayores de 60 años: 208.295

Personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo: 114.044

Personas de entre 18 y 59 sin factores de riesgo: 466.840

Embarazadas: 1.748

Niños/as de 12 a 17 años con factores de riesgo: 12.682

Niños/as de 12 a 17 años sin factores de riesgo: 19.374

Niños/as de 3 a 11 años: 18.586