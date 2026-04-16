Video | Daniel Scioli en Brasil: “La nieve argentina es furor entre los turistas”

En los pasillos amplios y luminosos de la feria WTM Latin America, en San Pablo, la nieve argentina se vuelve una promesa. No se ve, pero se nombra. Está en las fotos, en los folletos, en las conversaciones que se encadenan entre operadores turísticos y funcionarios. Y está, sobre todo, en la expectativa de miles de brasileños que cada invierno miran hacia el sur.

Allí estuvo Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, con una misión concreta: reforzar ese vínculo. “La nieve es un producto turístico que los brasileños disfrutan mucho en la Argentina, porque a los mejores escenarios naturales le sumamos servicios de alta calidad”, dijo, como quien repite una certeza que el mercado ya parece haber incorporado.

La nieve argentina atrapa al turismo de Brasil: un interés que sigue vigente y en crecimiento

El diagnóstico no es nuevo, pero sí insistente. Brasil sigue siendo el principal emisor de turistas para la temporada de nieve, y el interés, lejos de apagarse, crece. “Los centros de esquí de la Argentina son furor en Brasil. Los turistas brasileños que llegan a nuestro país ya saben algo que nosotros le contamos al mundo: que la Argentina es valiosa y un destino seguro, confiable, con una gran hospitalidad. La dimos vuelta, ya no escuchamos más eso de que la Argentina está cara”, sostuvo Scioli, en una frase que condensa tanto promoción como posicionamiento.

La escena se completa con números. Más de un millón de brasileños llegan cada año al país, con estadías que promedian las ocho noches. El gasto supera los 560 millones de dólares, y aunque no todos buscan la nieve, un 10 por ciento ya la incluye en su itinerario. El resto se reparte entre gastronomía, cultura y naturaleza, en una geografía que se ofrece diversa y extensa.

Pero la clave, insisten, está en la conectividad. Por eso la agenda en San Pablo incluyó reuniones con aerolíneas como Gol y Azul, y con plataformas como Decolar. El objetivo es claro: más vuelos, más asientos, más turistas. Del otro lado, los empresarios ya marcan el pulso de la demanda: los vuelos para la temporada alta de nieve están prácticamente completos.

“La Argentina, su grandeza, como subrayamos en nuestra campaña, está sorprendiendo al mundo. Estamos viendo un crecimiento del turismo receptivo de un 10 por ciento en lo que va del año”, afirmó Scioli. Y agregó: “La política de cielos abiertos, mares abiertos y parques nacionales abiertos está activando el turismo en la Argentina”.

La nieve argentina atrapa al turismo de Brasil: la cordillera como puente y no solo como frontera

En ese entramado de reuniones también hubo espacio para la diplomacia regional. En el Consulado de Chile en San Pablo, Scioli se encontró con autoridades del país vecino para fortalecer la cooperación turística. La cordillera, en ese punto, deja de ser frontera y se convierte en puente.

La participación argentina en la feria no fue menor: 73 empresarios, 50 empresas y 17 destinos, en más de 3000 reuniones de negocios. Una maquinaria silenciosa que, lejos de las pistas, empieza a definir lo que ocurrirá en los cerros dentro de unos meses.

Mientras tanto, en ciudades como San Carlos de Bariloche, la nieve todavía es espera. Pero también es certeza. Porque cada invierno, cuando finalmente cae, ya hay quienes vienen de lejos —del calor húmedo de Brasil— a buscarla. Y esa historia, que se repite, empieza mucho antes: en ferias, en oficinas, en frases que intentan, una vez más, convencer al mundo.