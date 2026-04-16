Por una deuda de 120 millones de dólares, la reconocida marca de lácteos, SanCor pidió su quiebra

La empresa de producción láctea SanCor presentó su pedido de quiebra ante la Justicia. La cooperativa con sede en Sunchales (Santa Fe) consideró inviable la continuación de elaboración en la sede ante la crisis con una deuda cercana a los 120 millones de dólares en el marco de un proceso concursal iniciado en febrero de 2025.

Según informaron desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) hay cerca de 400 pedidos de quiebra formulados por trabajadores que reclaman deudas impagas y otros acreedores que se presentaron.

Añadieron que hace cinco años no se realizan los aportes correspondientes que tienen que ver con la obra social y el sindicato.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra” afirmó Atilra en un comunicado.

La presentación fue realizada ante el juez que interviene en la causa en Rafaela, aunque al momento del pedido aún no se había formalizado plenamente en el expediente. Desde la compañía no hubo una comunicación oficial inmediata sobre la decisión.

Según trascendió, la firma argumentó que el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para salir de la crisis. La imposibilidad de recomponer la operación, generar ingresos suficientes y acceder a financiamiento terminó por agravar su situación.

SanCor

Sancor presentó una deuda de US$ 120 millones: cuáles son los motivos

El proceso de crisis de SanCor se arrastra desde hace tiempo, con intentos fallidos de reestructuración, venta de activos y búsqueda de inversores. La decisión de pedir la quiebra marca un punto crítico en la historia de una de las principales cooperativas lácteas del país, cuyo futuro ahora dependerá de lo que determine la Justicia.

A esto se sumaron problemas estructurales como la falta de capital de trabajo, una estructura de costos difícil de sostener y el incremento de deudas salariales, fiscales y comerciales. También influyó la presión de los acreedores y la imposibilidad de presentar un plan de pagos cumplible.

El momento negativo se trasladó de forma directa a los trabajadores, donde la empresa admitió la falta de pago de 8 meses de suelo más aguinaldo no realizado al persona.

La deuda total involucra a más de 1.500 acreedores verificados dentro de un universo mayor de casos denunciados, lo que refleja la magnitud del deterioro financiero. En paralelo, la empresa sufrió una fuerte caída en su producción y participación en el mercado en los últimos años.