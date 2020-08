Cerca de la revolución: un viaje a la Cuba profunda

Luciano Nacci y Pablo Franco vivieron, durmieron, comieron, trabajaron, caminaron, tomaron ron e hicieron música con cubanos y cubanas durante 40 días. Recorrieron la isla por fuera de todo circuito turístico. Equipo en mano, mínimo, pero equipo al fin, conocieron, literalmente, la tierra cubana. Aún así, no hubo forma: entender Cuba e imposible.

Desde su departamento de Buenos Aires, Nacci (Viedma, 1990) habló con Río Negro acerca de “Los caminos de Cuba”, este filme documental realizado en 2016, estrenado en 2019 y que ahora puede verse a través de la plataforma de Cine.Ar Play.

Se trata de un viaje a la Cuba profunda , cámara en mano realizado por Nacci, junto con Pablo Franco, en el cual descubren el sentir del pueblo cubano, más allá de las postales turísticas y los discursos de los medios, los analistas políticos e incluso del visitante circunstancial.



Franco había estado en la isla a mediados de 2016. Al poco tiempo, ambos estaban de vuelta en Cuba para (re)descubrirla, y vaya si lo hicieron.

Nacci se formó en cine en Buenos Aires, donde reside y donde dio forma a Km Sur Films, su productora. Tras experimentar con decenas de cortos, “Los caminos de Cuba”, de poco más de una hora, es su primer trabajo largo.

“Fuimos a La Habana y apenas llegamos nos planteamos meternos en el interior de Cuba, nos fuimos a recorrer los pueblos, caminamos muchísimo. Ahí terminó de cerrar el concepto del documental que fue el de contar la vida cotidiana de la Cuba que no se ve, la de los pueblos agrícolas alejados de los centros turísticos que todos visitan cuando van a la isla”, cuenta Nacci a Río Negro.



Comenzaron trabajando sobre una película que hablara de la revolución y terminó siendo una película sobre personas hablando sobre su vida cotidiana, con la Revolución siempre presente, sí, pero no ya como el eje que supo ser tiempo atrás.

“Llegamos con preconceptos”, asume Nacci, “los que formamos desde afuera y de acuerdo a lo que cada uno piense acerca de Fidel Castro, la Revolución, etc., pero cuando llegás a la isla y te metés tierra adentro descubrís otra Cuba”.

Al respecto, revela que fueron con una idea muy romántica de revolución, en su caso particular muy a favor, pero cuando llegó descubrió cosas que le resultaron increíbles. “Creo que lo más difícil de Cuba es entender cómo funcionan las cosas, tanto lo material como lo espiritual. Pueden no tener muchas cosas, pero tienen lo mínimo necesario para vivir. No sobra la comida, pero nadie se queda sin comer”.



¿Qué descubrieron recorriendo la Cuba profunda? “Cuba es campo”, afirma Nacci, y cuenta de qué modo abordaron el trabajo documental. “Cuando en las entrevistas les preguntábamos acerca del trabajo rural, que allá es todo manual porque no hay maquinaria agrícola como en nuestros campos, nos respondían que si queríamos saberlo lo teníamos que hacer. Entonces, nos quedábamos durante días trabajando el campo con ellos. Así, la entrevista también eran esas horas de trabajo con los bueyes junto a ellos, arando la tierra. Eso terminaba generando un vínculo y eso en las entrevistas se nota”.



Si hay cosas que habitan cada rincón de Cuba, esas cosas son el ron y la música. “El ron estaba por todas partes. Donde ibas te ofrecían un ron. El ron y la música. Todo el tiempo están haciendo música. La música es casi todo y casi todo es reggaetón. Llegué pensando en Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que me encantan, pero no los escuché nunca (risas). Era todo el tiempo reggaeton. Se hace mucho reggaetón en la isla”.

De su experiencia cubana, Nacci concluye:“Son un pueblo muy feliz. Es difícil explicarlo y mucho más aún, entenderlo. Tienen lo básico, nada más, pero son felices. Podría decir que le ponen onda a la vida”.

El realizador viedmense en algún rincón de Cuba, durante la filmación del documental.

¿Quién es Luciano Nacci?

Nació en Viedma, Río Negro en 1990. Es egresado de la Carrera de Dirección de Cine y TV en el Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine (CIEVYC) y de la Licenciatura de Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSAM).

En 2013 Luciano fundó Km Sur, productora con la cual realizó programas de TV y numerosos cortometrajes, muchos de ellos premiados a nivel internacional. En el 2019 presentó su opera prima “Los caminos de Cuba” que ha participado en más de 15 Festivales nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Festival de Cine Luz del Desierto que se realiza en la ciudad de Avellaneda. Es curador del Festival Internacional de Guayaquil y docente audiovisual en el Centro de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires.