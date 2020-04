Ciencia y diversión van de la mano: experimentos para hacer en casa

Cuando no había coronavirus ni estábamos en cuarentena, Margarita Cesano repartía sus días entre la ciencia y el fútbol. La ciencia es el trabajo que la apasiona; el fútbol, el deporte que practica junto a su equipo, las Valquirias, en Neuquén.



Pero ahora que esta ingeniera en biotecnología, recibida en la Universidad de Río Negro, en Villa Regina, debe pasar sus días en casa, ha decidido que muchas de las cosas que le apasionan de la ciencia se pueden compartir. Incluso, asegura, “con los chicos podemos preparar algunos experimentos que no sólo nos enseñan sino que además nos van a divertir.”



“Decidí reinventarme para estos días. Me gusta compartir estas experiencias que son sencillas y divertidas.”, asegura Cesano, que es becaria del Conicet e investiga la producción de biogas con residuos del Alto Valle, y además trabaja en la UNRN como ayudante en una materia del ciclo superior .

Por fuera de ese currículum vitae formal, Marga, como la llaman, asegura: “amo la ciencia y amo a los niños y considero que es muy importante dedicarse un tiempo a lo que es la difusión. Me gusta poder contarles a los demás estos mundos a los que no todos pueden acceder”, dice.



El experimento que compartió hoy es, en términos científicos, un “fluido no newtoniano” que, en términos prácticos resulta muy divertido porque parece un líquido pero si uno llenara un cuenco con ese “líquido” y probara a tirarle una piedra con fuerza, la piedra no se hundiría.

Fue Isaac Newton (y de ahí su nombre) el que describió cómo se comportan los líquidos o fluidos normales y también realizó una serie de observaciones de los que no lo son. Para entender mejor: normalmente, los líquidos toman la forma del recipiente donde se vierten , pero no todos los fluidos que observamos siguen esta regla. Estos son los fluidos no newtonianos.

Esto no es sólo un juego. “Esta maravillosa propiedad de los fluidos no newtonianos está siendo aprovechada para el diseño de elementos ergonómicos con fines de entrenamiento, o para elaboración de artículos personales o actividades para niños”, explica Margarita.

También es la elección principal para crear chalecos antibalas. Esto sucede porque estos fluidos tienen la asombrosa capacidad de lograr cambiar su viscosidad dependiendo de la tensión superficial que se aplique sobre ellos.

Ahora sí, a jugar aprendiendo.



Materiales necesarios:



½ taza de agua a temperatura ambiente

2 tazas de almidón de maíz

Un recipiente pequeño (donde quepa la mano abierta)

Una cuchara

Colorante soluble en agua (opcional)

Paso a paso:

1. Coloreamos el agua con el colorante elegido.

2. Vertemos el agua en el recipiente.

3. Comenzamos a agregar el almidón de maíz lentamente y vamos incorporando con la cuchara.

La consistencia final es como la de la cola blanca que se usa como pegamento. Listo, tenemos nuestro fluido... ahora. ¡A jugar!





Dos datos importantes: como se hace con maizena, es apto para celíacos. Se puede jugar un día entero con la misma mezcla, pero luego hay que desecharla.

Aplicamos distintos tipos de “fuerzas” sobre el fluido:

Hundimos los dedos lentamente, luego golpeamos con las almohadillas sobre la superficie.

Golpeamos con la mano abierta suavemente y luego rápidamente. A continuación, con el puño.

Una linda alternativa es volcar fluido sobre una mesada, preferentemente lisa y jugar libremente.

Pasar los dedos lentamente haciendo canaletas y luego tratar de pasarlos rápido.

Tratar de amasar una bolita con las manos y ver qué pasa cuando dejamos de amasar.

Intentar volver a meter el fluido dentro del recipiente barriéndolo con la mano.

Poner un poco de mezcla sobre una servilleta de papel y recoger el almidón haciendo un rollito. Dejar sobre la mesada y esperar.



