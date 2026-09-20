Científicas prueban cómo el ARN bacteriano puede ayudar a combatir tumores

El ARN bacteriano reduce el camuflaje del cáncer para que el cuerpo lo ataque.

Un equipo de científicas de la Argentina encontró que el ARN de bacterias puede reducir una señal de los tumores y aumentar la actividad de las células del sistema inmunitario. De esta manera, se podría activar al sistema de defensas para que sea capaz de controlar mejor el avance del cáncer.

El efecto también se observó en ratones con melanoma: el tratamiento con ARN bacteriano favoreció la presencia de distintas células inmunitarias dentro del tumor y retrasó su crecimiento.

La investigación fue realizada por Agustina Serafino, Mónica Vermeulen, Yasmín Bertinat, Federico Birnberg-Weiss, Joselyn Castro, María Belén Bordignon, Ayelén Pesce Viglietti y Jorgelina Bueno.

Fue liderada por Ayelén Milillo, investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios en ciencia, tecnología, cultura y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro, y Paula Barrionuevo, del Instituto de Medicina Experimental de la Academia Nacional de Medicina en Buenos Aires. El estudio fue publicado en la revista PLOS One.

La señal

“Las células tumorales pueden escapar de las defensas del organismo mediante diferentes mecanismos. Uno de ellos involucra a las moléculas de superficie celular MHC-I”, explicó a Diario RIO NEGRO la doctora Barrionuevo.

La disminución de esas moléculas hace que las células de los tumores sean más susceptibles al ataque de otras llamadas «Natural Killer» (NK). Las NK son capaces de reconocer y destruir células alteradas. La hipótesis fue que el ARN bacteriano podría utilizarse para disminuir la expresión de MHC-I en tumores y aumentar la respuesta de las células NK.

Las investigadoras estudiaron células humanas de glioblastoma, cáncer colorrectal y cáncer de mama, además de células de melanoma de ratón. En varias de esas líneas, el ARN bacteriano redujo la expresión de MHC-I. Además, la reducción de MHC-I se correlacionó con una mayor capacidad de las células NK para destruir células tumorales.

En otro experimento, las investigadoras utilizaron ORN06, una molécula sintética que activa el receptor TLR8. ORN06 produjo un efecto similar al ARN bacteriano sobre la expresión de MHC-I, un resultado que indicó la participación de TLR8.

Parte del equipo de investigación que hizo el estudio (Crédito UNRN).

En ratones con melanoma, la inyección de ARN bacteriano dentro del tumor aumentó la presencia de células dendríticas, monocitos, células NK, linfocitos T colaboradores y linfocitos T CD8. También aumentó la secreción de interferón gamma y el crecimiento del tumor fue más lento.

Estrategia para el futuro

Los resultados plantean una posible estrategia: introducir ARN bacteriano o activar TLR8 dentro del tumor para modificar las señales que reciben las células del sistema inmunitario y favorecer una respuesta contra el cáncer.

“El estudio no probó esta estrategia en personas. Los experimentos se realizaron con células tumorales y con un modelo de melanoma en ratones, por lo que todavía no permiten establecer su seguridad ni su eficacia clínica”, aclaró la doctora Milillo.

Las investigadoras señalaron que el ARN bacteriano o los activadores de TLR8 podrían estudiarse solos o junto con otros activadores inmunitarios o tratamientos de inmunoterapia. “Podrían ser una estrategia terapéutica prometedora para promover las respuestas contra los tumores”, afirmó.

Por ahora, el hallazgo aporta evidencia experimental sobre una forma de modificar el microambiente tumoral y estimular las defensas. El siguiente paso consiste en determinar si ese mecanismo puede transformarse en una herramienta terapéutica segura y eficaz.