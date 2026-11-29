Dos policías resultaron heridos durante un procedimiento en Villa Regina, cuando intentaban identificar a un hombre que había exhibido un arma de fuego en la vía pública. El sujeto se resistió a la intervención, agredió a golpes a los efectivos y finalmente fue detenido. Su pareja entregó voluntariamente un revólver a los uniformados.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 7:20, cuando un agente del Destacamento Barrio San Martín pidió apoyo tras advertir que un hombre llevaba un arma en la cintura y aseguraba que buscaba a otro vecino del sector.

Volvió al lugar y atacó a los uniformados

Aunque el individuo se retiró inicialmente, regresó a los pocos minutos. Cuando los policías intentaron entrevistarlo, adoptó una actitud hostil, comenzó a empujarlos y a intimidarlos.

Durante el forcejeo para reducirlo, el hombre aplicó varios golpes que provocaron lesiones a dos efectivos. Finalmente, el personal policial logró contenerlo y concretar la detención.

En el procedimiento participaron agentes de la Comisaría 5.ª y del Destacamento Barrio San Martín. El detenido recibió asistencia preventiva de Salud Pública y luego fue trasladado a la sede de la unidad policial.

Secuestraron un revólver con un cartucho

Una vez controlada la situación, la pareja del hombre, una joven de 21 años, entregó voluntariamente un arma de fuego a los efectivos.

Peritos del Gabinete de Criminalística trabajaron en el lugar y secuestraron un revólver de nueve alvéolos, con cachas de madera y un cartucho en el tambor. También intervino el médico policial para certificar las lesiones sufridas por los dos uniformados.

La Fiscalía de turno fue notificada del procedimiento y dispuso actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas y portación ilegal de arma de fuego.