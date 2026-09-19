Cerró la Feria del Libro de Neuquén con récord histórico: pasaron más de 270.000 visitantes

Con una convocatoria sin precedentes, la Municipalidad de Neuquén concluyó exitosamente la XIII edición de la Feria Internacional del Libro «Marcelo Martín Berbel». El evento registró un récord de asistentes que superó las 270.000 personas, consolidándose como la cita cultural más importante de la Patagonia. Debido a las condiciones climáticas previstas para el domingo, la administración local decidió adelantar el cierre para el sábado, jornada en la que se extendió la atención de las carpas y los stands hasta la medianoche.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, analizó la magnitud y el alcance de la convocatoria en el predio montado en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA): “La verdad que fue una feria muy exitosa que movilizó a 270.000 personas durante todos los días y estuvo siempre completa”.

La funcionaria destacó la impronta educativa, la reactivación económica del sector y la representatividad geográfica de la propuesta. “Tuvimos la oportunidad de que 10.000 chicos y chicas recorrieran la Feria del Libro con la visita educativa guiada. El volumen de ventas se sostuvo muy bien con 6.000 libros diarios vendidos, tuvimos 20 provincias presentes y más de 100 stands, donde se inscribieron 200 escritores entre locales, regionales y nacionales para presentar sus libros. Además, se inscribieron 800 docentes para los trayectos formativos”, precisó Pasqualini.

“La verdad que esta decimotercera edición fue la más importante de la feria por su crecimiento, que demuestra que va a la par de cómo se proyecta la ciudad”, añadió la secretaria.

Pasqualini detalló que la modificación en el esquema de cierre respondió a un alerta climático para el domingo. Frente a ese escenario, las autoridades optaron por ampliar la franja horaria durante el sábado para garantizar el recorrido de vecinos y turistas.

La propuesta cultural se integró con un patio gastronómico de carros de comida, emprendedores del programa Neuquén Emprende y una grilla continua de presentaciones en los tres auditorios del predio. Las actividades ratificaron el desarrollo de la gestión municipal para garantizar el acceso democrático a la cultura, impulsar la economía de la región y ubicar a la capital neuquina como polo de eventos en el sur argentino.

La Municipalidad de Neuquén presentó oficialmente la obra «Neuquén, la capital que más crece

En el marco de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en el Museo Nacional de Bellas Artes(MNBA), la Municipalidad de Neuquén presentó oficialmente la obra «Neuquén, la capital que más crece», una publicación institucional que reúne y documenta las principales políticas públicas llevadas adelante por la gestión de Mariano Gaido entre 2019 y 2026.

El libro fue coordinado y traducido por el equipo municipal y en sus capítulos refleja el crecimiento de una ciudad que fortaleció su infraestructura, amplió su conectividad y consolidó un modelo de desarrollo urbano integral, posicionando a la capital como un centro estratégico reconocido por la administración eficiente de los recursos públicos, una gestión moderna y una sólida articulación con el sector privado que genera condiciones favorables para la inversión, el desarrollo económico y la elección de Neuquén como un lugar ideal para vivir, trabajar y emprender.

Durante la emotiva jornada de presentación, el intendente Mariano Gaido expresó que “me enorgullece que la ciudad tenga su propio libro con acciones concretas de lo que se transformó en esta etapa que nos tocó gobernar”. Señaló además que el texto cuenta con datos completos, objetivos y estadísticos “para poder presentarlo a las visitas que llegan o cuando toca proyectar la capital en otros lugares del país”.

En este contexto, Gaido sostuvo que “Neuquén es la ciudad más linda y la que más crece en la Argentina”. Al mismo tiempo, agradeció a todo el equipo que participó en la elaboración del material y reafirmó el sentimiento de orgullo neuquino que representa contar con una herramienta formal de presentación institucional.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que la presentación del libro busca otorgar una herramienta clave para cuando se recorre el país y el exterior, demostrando detalladamente las cualidades de la ciudad. Explicó que la publicación “cuenta quiénes somos los neuquinos, pero también quiénes queremos ser, lo que permite posicionar a la capital como un polo atractivo tanto para invertir como para habitar”.

Pasqualini enfatizó que la gestión municipal viene llevando adelante y consolidando una ciudad con un claro perfil turístico, tecnológico e industrial, y que el libro pone de manifiesto cada decisión tomada en este proceso de transformación desde 2019 hasta la fecha. Bajo este argumento, destacó que el municipio mantiene una administración ordenada con superávit corriente desde hace seis años consecutivos, sosteniendo Estado presente y eficiente y garantizando que dicho superávit se destine hacia donde la ciudad más lo requiere.

En este punto, destacó el desarrollo de infraestructura pensada para el crecimiento productivo de Neuquén y el bienestar de las familias como la concreción de loteos con servicios, parques temáticos y la regularización e integración de los asentamientos informales para dotar a cada vecino de la totalidad de los servicios básicos.