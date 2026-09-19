La UCR Río Negro delegó en el comité la decisión de formar alianzas

La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de Río Negro resolvió delegar facultades al comité central, liderado por el legislador Ariel Bernatene, para definir la política de alianzas de cara al 2027.

El cuerpo de delegados, con más de los dos tercios presentes en Chimpay, aprobó una reforma integral de su Carta Orgánica mediante la cual se actualiza el “funcionamiento institucional del partido, incorpora nuevas herramientas de participación y establece reglas más acordes con la realidad territorial y política de Río Negro”, informó la fuerza.

La UCR decidió delegar facultades en materia de alianzas electorales al Comité Central, quien tendrá “las herramientas necesarias para negociar y formalizar acuerdos electorales, garantizando una intervención ágil y una representación política acorde con la presencia territorial, institucional y electoral del radicalismo rionegrino”.

Con esta definición la conducción partidaria será la encargada de definir el proyecto político que tendrá la UCR el próximo año y si mantiene su alianza con el gobernador Alberto Weretilneck, a quien acompañó en la elección del 2023 -con su propia lista de legisladores- y con quien mantiene la cercanía, con el respaldo de políticas gubernamentales desde su banca de legisladores integrada por Bernatene y Lorena Matzen.

Ariel Bernatene, presidente de la UCR Río Negro planteó que las alianzas no diluyan la «identidad» radical. Gentileza

El presidente del partido dejó la premisa de que las alianzas no deben “diluir” la identidad del radicalismo. “Tenemos intendentes, concejales, legisladores, equipos técnicos, militantes y una historia de gobierno. El radicalismo debe participar en las decisiones, aportar al programa y contar con una representación acorde con su presencia territorial y su capacidad”, expresó.

“Queremos un radicalismo abierto, federal y moderno, pero con identidad; capaz de acordar y también de hacerse respetar”, afirmó el presidente quien hizo además un repaso del trabajo realizado por la conducción provincial desde junio de 2025.

La Convención de la UCR Río Negro delegó facultades al comité central. Foto: Gentileza

En la reforma de la Carta Orgánica partidaria se estableció la modernización de las comunicaciones, la posibilidad de realizar reuniones presenciales, virtuales o híbridas, la protección de los datos personales, el fortalecimiento de la paridad y el reconocimiento orgánico de la secretaría de la Mujer y de UCR Diversidad, según difundió la fuerza tras el encuentro.

Se incluyó la modificación del artículo 48 de la Carta Orgánica, vinculado con el control de la paridad durante los procesos electorales internos, y la adhesión al Protocolo de Violencia de Género de la UCR Nacional. Asimismo, se acompañó la disposición transitoria de prórroga de los mandatos partidarios y se aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025.

Participaron además del encuentro la legisladora Matzen, los intendentes Yamila Direne, Miguel Evans, Victor Mansilla, Lucas González y Diego Agüero; la presidenta de la Juventud Radical Graciela Trincheri y el secretario Valentin Neira, militantes, afiliados, autoridades partidarias y representantes radicales de distintos puntos de la provincia.