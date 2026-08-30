Cáncer de pulmón: una combinación de fármacos retrasa el empeoramiento de síntomas

El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más frecuente de tumor pulmonar en el mundo

El cáncer de pulmón es un crecimiento descontrolado de células anómalas en uno o ambos pulmones que forma tumores e impide el funcionamiento normal del órgano. Es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y se divide en dos grandes tipos: de células pequeñas y de células no pequeñas.

Un equipo internacional llevó a cabo el estudio MARIPOSA: se centraron en el tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación en el gen EGFR, y probaron una nueva combinación de fármacos para tratarlo.

El hallazgo principal muestra que la combinación de amivantamab y lazertinib retrasó casi 14 meses el momento en que los pacientes empeoraron sus síntomas frente al tratamiento estándar, lo que se tradujo en más tiempo sin dolor, sin dificultad para respirar y sin requerir una intervención médica, según los datos del análisis.

Ese resultado, que también implicó una reducción del 31% en el riesgo de deterioro clínico o muerte, surge del análisis final del estudio MARIPOSA, publicado en julio de 2026 en la revista European Journal of Cancer, y plantea una nueva forma de medir el beneficio de los tratamientos oncológicos desde la perspectiva del paciente.

La combinación retrasó casi 14 meses el deterioro de los síntomas.

El trabajo fue liderado por Danny Nguyen, del City of Hope National Medical Center (Duarte, Estados Unidos). Colaboraron también investigadores de Corea del Sur, China, Francia, Taiwán, España, Tailandia, Brasil, Japón, Turquía, Reino Unido, Israel, Alemania, México, Canadá y Puerto Rico. Entre ellos se encuentra el médico Rubén Kowalyszyn, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y director médico de Clínica Viedma y del Instituto Multidisciplinario de Oncología.

El estudio MARIPOSA incorporó como medida secundaria el «tiempo hasta la progresión sintomática» (TTSP, por su sigla en inglés): el tiempo que transcurre desde el inicio del tratamiento hasta que el paciente presenta síntomas nuevos o empeorados, como disnea, dolor o derrame pleural, que requieren una intervención médica o un cambio de tratamiento.

Cómo se hizo

Entre noviembre de 2020 y mayo de 2022, el equipo asignó al azar a 1.074 pacientes en tres grupos: 429 recibieron la combinación de amivantamab y lazertinib, 429 recibieron osimertinib solo, y 216 recibieron lazertinib solo. El seguimiento mediano fue de 37,8 meses.

“Los resultados obtenidos mostraron que la combinación de fármacos retrasa significativamente el empeoramiento de la enfermedad desde la perspectiva física del paciente. Demuestra que no solo frena el crecimiento del tumor en las radiografías, sino que también mantiene al paciente libre de síntomas graves por mucho más tiempo», dijo Kowalyszyn.

La combinación ya cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras agencias regulatorias para el tratamiento de primera línea de este tipo de cáncer de pulmón avanzado.