Tragedia en San Martín de los Andes: quién era la mujer que murió tras meterse al Lago Lácar

Una mujer de 76 años murió este sábado 20 de septiembre luego de ser rescatada del agua en el Lago Lácar, en San Martín de los Andes. El episodio ocurrió en una zona cercana a la escultura de Los Ciervos, donde se desplegó un operativo de emergencia.

La víctima fue identificada como Ani De La Cruz Riffo, según informó su hijo a los investigadores. La mujer había ingresado por sus propios medios a una zona baja del lago y, por circunstancias que todavía son materia de investigación, debió ser retirada del agua.

Qué pasó en el Lago Lácar

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, la mujer habría ingresado brevemente al agua y mojado sus pies. El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, explicó a DIARIO RÍO NEGRO que un testigo que se encontraba en el lugar observó que el cuerpo de la mujer comenzó a moverse de manera anormal y dio aviso a la Policía.

Las cámaras que fueron revisadas por el personal de investigación permitieron establecer que la mujer ingresó al lago por sus propios medios.

El operativo de emergencia

Al lugar arribaron integrantes del SIEN, efectivos policiales y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, se constató el fallecimiento de la mujer.

En el operativo también trabajó personal del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, de la Comisaría de Investigaciones N°23 y de la División Criminalística.

Además, se ubicó un domo policial en el sector de General Villegas y avenida Costanera para avanzar con las diligencias correspondientes.

La investigación para determinar la causa de muerte

Según la información policial, durante el examen del cuerpo no se detectaron signos de criminalidad ni violencia. Sin embargo, en el lugar no fue posible determinar la causa del fallecimiento.

Por este motivo, intervino la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial, que dispuso la realización de una autopsia.

El cuerpo de Ani De La Cruz Riffo permanece en la morgue de San Martín de los Andes y será trasladado a Neuquén para realizar el estudio que permita establecer qué ocurrió.

La investigación continúa y, por el momento, la causa de la muerte deberá ser determinada mediante la autopsia.