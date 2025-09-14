Cómo medir bien y conocer los números de la presión arterial

En la Argentina, alrededor de la mitad de las personas con hipertensión arterial no saben que tienen ese problema. Esto significa que muchos no reciben tratamiento ni controlan un factor de riesgo clave.

Hoy es el Día del Hipertenso en el país, y el nuevo consenso sobre la enfermedad destacó la urgencia de mejorar la detección a tiempo. Fue elaborado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología.

El consenso advirtió: “El desconocimiento del diagnóstico es el principal obstáculo para el tratamiento efectivo”. Por eso, se enfatizó en la necesidad de medir la presión arterial de la forma correcta y con la técnica recomendada.

“Toda persona debería conocer el valor de su presión arterial al menos una vez al año”, recordó el médico cardiólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión, Marcos Marín en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Cómo tomarse la presión

La presión se mide idealmente con la persona sentada, la espalda apoyada y el brazo en una superficie a la misma altura que el corazón.

No deben cruzarse las piernas y conviene permanecer tranquilo al menos cinco minutos antes de comenzar. El aparato preferido es el digital validado, que debe tener el brazalete adecuado al tamaño del brazo.

La recomendación es tomar la presión tres veces. Se debe esperar al menos un minuto entre cada medición. Se debe anotar el promedio. En personas mayores o con diabetes, se puede sumar una medición de pie.

En niños y adolescentes, a veces también se mide en las piernas. “Respetar la técnica de medición evita errores y diagnósticos incorrectos”, remarcó el consenso.

El monitoreo domiciliario y el monitoreo ambulatorio de 24 horas ayudan a obtener resultados más confiables. Variar el momento y el lugar de control muestra si hay casos como la «hipertensión de guardapolvo blanco», que es cuando la presión sube solo en el consultorio.

El consenso recomienda adoptar una alimentación con más frutas y verduras y la medicación contra la presión alta

Qué indican los números

El consenso aclaró cuándo la presión se considera normal, elevada o alta. Para que la presión sea normal, la parte alta del valor (sistólica) debe ser menor a 120 mmHg y la parte baja (diastólica) menor a 80 mmHg.

Si el valor alto está entre 120 y 129 mmHg pero el bajo se mantiene por debajo de 80 mmHg, se trata de “presión elevada”.

El diagnóstico de hipertensión llega cuando el número alto alcanza 140 mmHg o más, o el número bajo marca 90 mmHg o más, en al menos dos controles distintos.

Esto significa que si se registran valores por encima de 140/90 se diagnostica hipertensión y esa situación aumenta el riesgo de tener infarto, ataque cerebrovascular y daño en órganos internos.

Por eso, hay que acceder a la medicación y al cambio en el estilo de vida. Los expertos fueron claros: se debe reducir el consumo de sal y consumir más frutas y verduras, actividad física diaria. Alcanzar un peso saludable, controlar el estrés y dejar los productos del tabaco y reducir el alcohol.

Además, los autores afirmaron: “Aumentar la ingesta de potasio y dieta DASH reduce la presión arterial”. La dieta DASH implica comer más frutas y verduras y menos sodio.

El consenso indica que muchas personas con hipertensión necesitan más de un medicamento para alcanzar el control de la presión arterial.

Recomendaron iniciar el tratamiento con combinación de dos fármacos distintos en la mayoría de los casos. Señalaron que el uso de combinaciones en una sola pastilla mejora la adherencia del paciente al tratamiento.

El consenso de las sociedades médicas argentinas trae pautas claras para cuidar el corazón. Su principal mensaje: “Medir bien la presión y controlar los valores es la mejor manera de prevenir enfermedades graves en el futuro”.