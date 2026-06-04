Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el pliego de la jueza que intentó vetar Milei

Este jueves 4 de junio hubo una sesión caliente en el Senado de la Nación. La Cámara alta doblegó al presidente Javier Milei y le dio luz verde a 74 pliegos de nuevos jueces, entre ellos el de María Verónica Michelli, la magistrada que abrió una interna en el oficialismo.

El Ejecutivo había enviado su pliego el pasado 30 de marzo, pero casi dos meses después, el 27 de mayo, pidió retirarlo del Senado sin ningún tipo de explicación.

El veto por parte de Milei vino después de que Michelli se presentara ante la Comisión de Acuerdos, rindiera examen ante los senadores y lograra dictamen favorable con nueve firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

La decisión generó una fuerte controversia en el ámbito libertario que escaló aún más cuando Patricia Bullrich, jefa de bloque en el Senado, saliera a desmarcarse de la decisión del Gobierno. A través de sus redes, indicó que habló con Milei y le comunicó que «va a ejercer su objeción de conciencia» sobre el retiro del pliego cuando se vote en el recinto.

Incluso, después se confirmó que hasta llegó a ofrecer su renuncia, pero la misma fue negada por el presidente.

En este marco, la votación de Michelli generó un nuevo desmanejo del oficialismo en el Congreso. A último momento, metieron por la ventana 23 pliegos que no figuraban en el temario de la sesión. Bullrich y los demás presidentes de bloques habían acordado votar 50 pliegos, pero a las bancas llegaron 73.

“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco», arremetió la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel.

«Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, apuntó.

Se abrió una tensa discusión en la que Bullrich intentó mantenerse al margen, hasta que la presión fue tal que tuvo que pedir un cuarto intermedio para reencauzar la sesión. “No hay ninguna mala fe, simplemente no es fácil elegir quienes son los 50 porque los demás sienten que hay una discriminación si elegimos 50 y no los 73 que tienen Orden del Día”, se defendió.

Rápido de reflejos, la oposición subió la apuesta y desafió a la exministra a que, si la intención era votar todos los pliegos con dictamen, incluyera también el de Michelli. Para eso se necesitaba una mayoría de dos tercios, porque ese despacho no contaba con los siete días de vigencia reglamentarios.

El cuarto intermedio se extendió por una hora mientras la tensión iba en ascenso. Se llegó a especular con la caída de toda la sesión, donde también debían votarse dos proyectos de ley. Finalmente, con los senadores de nuevo en sus bancas, la jefa del bloque oficialista anunció un acuerdo para votar los 73 pliegos que pretendían, más el de Michelli.

Finalmente, la votación salió por la afirmativa con 44 votos positivos, contra 18 negativos y dos abstenciones. Dentro del oficialismo, el único voto contra la tendencia negativa fue el de Bullrich, que se abstuvo.

Mientras tanto, los senadores de la Patagonia aportaron ocho votos a favor y cinco en contra. Dos senadoras estuvieron ausentes en la votación.

Cómo votaron los senadores de Río Negro el pliego de la jueza que intentó vetar Milei

Del lado del libertarismo rionegrino, el senador oficialista Enzo Paolo Fullone siguió las órdenes de Javier Milei y votó contra el pliego de la jueza Michelli.

Del bloque justicialista, los senadores Ana Inés Marks y Martín Soria votaron a favor.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

Del lado del oficialismo neuquino, ni Pablo Cervi ni Nadia Márquez acompañaron con su voto el pliego de la jueza Michelli.

Por su parte, la senadora que responde al gobernador Rolando Figueroa, Julieta Corroza, estuvo ausente en la votación.

Cómo votaron los senadores de Chubut el pliego de la jueza

La provincia no aportó ningún voto en contra del pliego de la jueza que intentó vetar Javier Milei. Los senadores Carlos Alberto Linares (Justicialista) y Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut) votaron a favor, mientras que Andrea Marcela Cristina (PRO) estuvo ausente.

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz el pliego de la jueza que intentó vetar Milei

Del lado santacruceño fue la única provincia de la Patagonia que aportó todos votos afirmativos por la jueza Michelli que intentó vetar Javier Milei. El respaldo legislativo fue por parte de José María Carambia, Natalia Elena Gadano (Moveré Santa Cruz) y Alicia Kirchner (Justicialismo).

Así votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Por último, Tierra del Fuego fue la provincia que más votos en contra aportó de la Patagonia contra la jueza que intentó vetar Javier Milei.

Quienes siguieron las órdenes del ejecutivo fueron los senadores libertarios Agustín Pedro Coto y María Belén Monte de Oca. El único voto a favor fue por parte de Cándida Cristina López (Jusiticialista).