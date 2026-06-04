Imputaron a un hombre por balear la casa de un adolescente en Neuquén

Imputaron a un hombre por balear la casa de un adolescente y efectuar disparos en Neuquén

La fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Faustino Zabala formularon cargos hoy contra un hombre, identificado por sus iniciales J.J.M., acusado de haber efectuado disparos con un arma de fuego contra un adolescente. El violento episodio ocurrió tras una discusión vecinal en un barrio de la capital neuquina.

Durante la audiencia de formulación de cargos, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) detallaron la hipótesis del hecho y presentaron las pruebas recolectadas hasta el momento, logrando que la justicia dé por iniciada la investigación penal preparatoria.

Ataque a piedrazos y disparos en plena noche

De acuerdo con la investigación provisoria de la fiscalía, el hecho tuvo lugar el 13 de noviembre de 2025, cerca de la medianoche, en las inmediaciones de las calles Lagos del Sur y Pérez Novella de la ciudad de Neuquén.

La reconstrucción indica que la víctima, un adolescente que se encontraba acompañado por un amigo en el interior de una vivienda, escuchó que personas desconocidas estaban arrojando piedras contra la propiedad. Al salir a la calle para ver qué sucedía, ambos jóvenes divisaron al imputado, J.J.M., quien se encontraba en una esquina cercana junto a otras dos personas.

Según la teoría del caso, el adolescente les recriminó la agresión contra la casa, lo que desencadenó una fuerte discusión. En ese momento, el imputado extrajo un arma de fuego y efectuó un primer disparo directo hacia la víctima, el cual afortunadamente no llegó a herirla. Minutos más tarde, un hermano del adolescente intervino en la disputa para defenderlo, momento en que el acusado realizó un segundo disparo antes de retirarse.

Cámaras de seguridad: la prueba clave de la fiscalía

Para sustentar la acusación ante el tribunal, los funcionarios Juárez y Zabala presentaron un sólido paquete de evidencias que incluyó las denuncias formales de la víctima y de su madre. Así como los testimonios de vecinos y personas que presenciaron el ataque.

También se incorporaron las actuaciones y pericias realizadas por el personal policial.

La prueba fundamental consistió en un informe técnico de la Oficina de Investigaciones Centro, elaborado a partir del análisis de las cámaras de seguridad secuestradas en la zona. Las filmaciones permitieron a los investigadores ubicar con precisión cronológica al imputado en el lugar del hecho y lo identificaron claramente en el momento exacto en que efectuaba las detonaciones con el arma de fuego.

Calificación legal y plazos del proceso

Los representantes del MPF le atribuyeron a J.J.M. el delito de abuso de armas, en carácter de autor.

Tras escuchar la argumentación de las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien estuvo a cargo de dirigir la audiencia, avaló en su totalidad el pedido de la fiscalía.

El magistrado tuvo por formulados los cargos contra el acusado y otorgó un plazo de cuatro meses para que las partes concluyan con la producción de pruebas antes de avanzar hacia la etapa de juicio.