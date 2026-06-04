Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años: el adiós a una figura del cine argentino

El mundo de la cultura y el espectáculo argentino se encuentra conmocionado después de conocerse la muerte de la actriz, exmodelo y arquitecta, Chunchuna Villafañe, quien falleció este jueves a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, quien comunicó su partida a través de una publicación en redes sociales con un emotivo mensaje.

Según publicó Juana Molina, su madre falleció durante la madrugada de hoy. El deceso dejó un profundo vacío en su entorno familiar e inundó las redes de mensajes de reconocimiento hacia su trayectoria.

El emotivo mensaje de despedida de Juana Molina a Chunchuna Villafañe

“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones”, escribió la cantante y actriz al anunciar la noticia.

En el mismo mensaje agregó: “Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas”.

Una de las escenas más recordadas de Chunchuna Villafañe junto a Norma Aleandro en la Historia Oficial, primera película argentina en ganas un Oscar.

Juana Molina también informó la suspensión de un show que tenía previsto realizar este viernes en San Miguel. “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos”, expresó al explicar su decisión.

“Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”, completó en la publicación.

La trayectoria de Chunchuna Villafañe entre el cine y la televisión

Nacida el 9 de abril de 1940 en Buenos Aires, Chunchuna Villafañe comenzó su carrera como modelo publicitaria y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las campañas gráficas de las décadas del 60 y 70. Más tarde desarrolló una destacada carrera como actriz y arquitecta.

Uno de sus trabajos más recordados fue en La historia oficial, la película dirigida por Luis Puenzo que ganó el premio Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986. Su actuación le valió una nominación al Cóndor de Plata y un reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

Además de su paso por el cine, integró elencos teatrales en obras como Cartas de amor y Acaloradas, mientras que en televisión condujo Estilo Chunchuna, programa en el que combinó sus conocimientos de arquitectura, diseño y decoración. En 2025, durante una visita de Juana Molina al programa de Mirtha Legrand, la artista había contado sobre el delicado estado de salud de su madre, una situación que este jueves tuvo su desenlace con la confirmación de su fallecimiento.

Con información de Infobae