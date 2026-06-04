Neuquén mejoró su calificación crediticia: Figueroa aseguró que la provincia crece más que los «tigres asiáticos»

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo una serie de encuentros en Londres con fondos de inversión privados en donde destacó la realidad económica actual de Neuquén y las oportunidades de desarrollo hacia el año 2030. Durante su gira europea, la provincia recibió una noticia financiera clave: la mejora de su calificación crediticia para la deuda a corto y largo plazo.

Según detalló el Gobierno provincial, la calificadora FIX SCR S.A. otorgó la nota A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo.

El informe valoró la reducción sostenida de los pasivos históricos, el manejo de las obligaciones y la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en gestiones anteriores. Este escenario permite al Ejecutivo local consolidar su posición ante la búsqueda de capitales para el desarrollo de invresiones.

Figueroa puso a Neuquén por encima de los «tigres asiáticos»

En este marco, Figueroa se reunió con representantes de los fondos BlueBay, Sona y M&G, acompañado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

Durante su exposición ante los inversores internacionales, el mandatario dimensionó el salto productivo del distrito. Figueroa recalcó que, mientras en el mundo se habla de los tigres asiáticos que crecen al 6% anual, la provincia del Neuquén está creciendo al 12%.

«En dos años y medio la provincia incrementó casi en un 32% el Producto Bruto Geográfico”, afirmó el jefe provincial.

Según el balance del gobierno, al iniciar su mandato, Neuquén registraba una deuda pública de 1.800 millones de dólares y un déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares. Desde el gabinete económico afirmaron que hasta el momento se canceló el 48% de la deuda heredada y se financiaron obras por más de 1.000 millones de dólares.

Además, destacaron la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en las anteriores gestiones.

La búsqueda de financiamiento internacional para nuevas obras

Desde el Ejecutivo indicaron que los representantes de los fondos europeos manifestaron interés en el proceso productivo local, tanto para canalizar aportes del sector privado como para acompañar una eventual emisión de títulos públicos. Cabe recordar que, desde abril de 2024, el Poder Ejecutivo cuenta con autorización legislativa para acceder a un financiamiento de hasta 500 millones de dólares.

“Esperamos el momento justo para mejorar aún más la calificación que tenemos en los distintos organismos internacionales y poder realizar una emisión de títulos con las mejores tasas disponibles, enfocada en la inversión en infraestructura”, explicó.

Para concluir su análisis sobre el impacto demográfico e industrial, el mandatario ató el éxito de Vaca Muerta a la necesidad de respuestas estatales. “Todo este crecimiento que se da hoy en Neuquén nos genera una demanda permanente de bienes y servicios públicos que nos pone en la obligación de acompañar el desarrollo que nos va demandando ese crecimiento”, finalizó.