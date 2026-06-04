Histórico circuito, marcado por la tragedia, recupera su lugar en el automovilismo nacional

Un fatídico accidente lo marcó a fuego y pareció sepultar por completo su historia. Sin embargo, casi quince años después de aquel desgarrador episodio, ese mítico lugar vuelve a la agenda del deporte motor nacional.

La trágica muerte de Guido Falaschi, en noviembre de 2011, eliminó por completo al autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce de los calendarios del automovilismo argentino y marcó el comienzo de una nueva era en términos de seguridad.

El tiempo pasó (aunque el fanático no olvida), los trabajos se reactivaron y hoy, tras la habilitación de la COPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo), el circuito balcarceño fue confirmado por la ACTC como sede de competencia.

Allí se disputará, los próximos 26 y 27 de septiembre, la octava fecha de la temporada para las TC Pick Up y su divisional telonera. Aunque no se descarta la participación de otras categorías.

Atrás quedaron años de intenso trabajo entre el Municipio de la ciudad de Balcarce, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Corredores Turismo Carretera y los organismos técnicos competentes que permitieron avanzar en las obras de infraestructura, seguridad y servicios para la recuperación del histórico circuito.

Las TC Pick Up marcarán la reapertura del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce el fin de semana del 26 y 27 de septiembre 😍 pic.twitter.com/blBGlVejcA — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) June 4, 2026

Luego de tres exhaustivas inspecciones de la ACTC, un grupo de pilotos y miembros de la comisión directiva, como Hugo Mazzacane (presidente ACTC), Roberto Argento (encargado de autódromos), Matías Bustingorri (representante COPAM) y Esteban Reino (intendente), se dio el visto bueno para que, finalmente, la COPAM selle el «Ok».