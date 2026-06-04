Una estudiante fue apuñalada a la salida del colegio en Viedma y se encuentra bajo observación médica

Un enfrentamiento entre estudiantes concluyó con una menor herida. El hecho se registró cuando se retiraban de un colegio de Viedma.

El hecho fue denunciado por la madre de la víctima, destacando la presencia de hostigaciones previas por parte de la atacante, y desde la Fiscalía se encuentran trabajando sobre el caso junto al Ministerio de Educación.

Detalles del ataque

De acuerdo a la madre de la víctima, el conflicto se habría originado durante la jornada escolar, cuando la joven le comunicó mediante mensajes que estaba siendo insultada por otra estudiante. Horas más tarde, al retirarse del establecimiento, se produjo una pelea, donde la atacante utilizó un arma blanca para intentar lesionarle el rostro.

En este sentido, la Directora General de Educación de Río Negro, Marcela Strahl, comentó que, una vez iniciado el altercado entre las alumnas de 2do y 3er año, el personal de la institución procedió a resguardar a las jóvenes que se vieron involucradas y a comunicarse con sus responsables. También se realizaron las atenciones correspondientes sobre la joven atacada con el arma, notificando a su familia.

Hospital Artemides Zatti,Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Sin embargo, la gravedad de la situación recién se advirtió al regresar al domicilio familiar. De acuerdo con la madre denunciante, la adolescente ingresó al baño, se quitó la campera y descubrió una herida en la zona del pecho, debiendo ser trasladada inmediatamente al Hospital Artemides Zatti.

«La cirugía duró más de una hora. El puntazo fue debajo del pecho y alcanzó a tocar una parte del pulmón y del tórax, pero salió todo bien«, señaló su madre, quien confirmó que, en caso de que la evolución continúe siendo favorable, podría recibir el alta en las próximas horas.

Investigación fiscal y hostigamiento previo

Comisaria N° 38 donde se radico la denuncia. Foto: Marcelo Ochoa

Tras la denuncia, la Fiscalía dio inicio a la etapa investigativa para esclarecer lo ocurrido, solicitando el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y coordinando una reunión que se produjo hoy por la mañana entre la familia de la afectada y Educación.

En concordancia, la directora general de Educación destacó que a raíz de lo sucedido se dio intervención al SENAF, con quienes se encuentran trabajando en acompañamiento de los equipos técnicos de apoyo pedagógico (ETAP), en tanto se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, la madre de la adolescente manifestó la posibilidad de presentar una denuncia por «abandono de persona» contra la escuela al considerar que existieron antecedentes de conflicto que habían sido puestos en conocimiento de las autoridades.

«Hace 10 días iba ella para la escuela, la agarraron y le dijeron que le iban a cortar la cara». En este sentido, la mujer sostuvo que tiempo atrás había mantenido conversaciones con la exdirectora del establecimiento para manifestar su preocupación.

Desde Educación confirmaron la existencia de reclamos respecto a hostigamientos y casos de violencia, los cuales se venían gestando desde la dirección anterior, que fue modificada en estas últimas semanas. Además, señalaron que la problemática en torno a la violencia escolar es un tema de gran preocupación que ha incrementado durante los últimos meses y sobre lo cual se encuentran trabajando tanto a nivel provincial como puntualmente en este centro educativo.