Desde Alemania, investiga y cuida a los loros de la Patagonia

El científico argentino Juan Masello vive y trabaja en la Universidad de Giessen en Alemania, pero su fascinación y preocupación principal es la colonia de loros más grandes del planeta que existe en la provincia de Río Negro. “El ecosistema de la desembocadura del Río Negro es un sitio con biodiversidad tan importante como Península Valdés. Tiene un valor fuera de lo común”, afirmó el biólogo en diálogo con RIO NEGRO.

En la zona de la desembocadura del Río Negro, habitan 185 especies de aves y 9 están amenazadas a nivel mundial. Masello coordina el proyecto de Investigación y Conservación Loro Barranquero. “Mi primer contacto con la ciencia fue a través de mi fascinación por los documentales sobre biología marina de Jacques-Yves Cousteau y por la serie “Cosmos” y los libros de Carl Sagan. Prendieron la chispa de mi fascinación por la ciencia como método de aproximación a la naturaleza. Luego, durante el segundo año de la secundaria, conocí en persona a Guillermo Magrassi, un antropólogo que visitó nuestra escuela y me entusiasmó mucho con las descripciones de sus trabajos entre los tobas. Ya en tercer año de la secundaria, y gracias a una profesora de biología, me quedó claro que la biología era lo mío. Y el primer contacto con historias increíbles sobre la Antártida lo tuve a través de un profesor de cuarto año que nos contaba siempre sobre su viaje, de un día, a la Base Marambio”, contó Masello.

Todo hizo que Masello estudiara biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “Mis primeros pasos en la ciencia fueron investigando plancton. Eso me llevó a la Antártida, como invernante durante la campaña 1996-1997”, recordó. Allí conoció a Petra Quillfeldt, quien era miembro del laboratorio Dallman, operado por el Instituto Alfred Wegener de Alemania y el Instituto Antártico Argentino. Se enamoraron y desde entonces están juntos.

La bióloga estaba investigando petreles de tormenta y lo invitó a ayudarla en un par de oportunidades. “Inmediatamente, quedé fascinado por las aves. Yo venía de trabajar con plancton, al que muy raras veces veía vivo. Trabajar con aves, con las que se puede interactuar, me resultó un universo nuevo y fascinante. Yo tenía en ese momento 27 años y desde entonces no he dejado de investigar aves en varias regiones del mundo: Antártida, Patagonia, Malvinas, México, Portugal, Reino Unido, Alemania y Siberia. Las estudio desde el campo de la ecología del comportamiento.

En 1998 Masello y Quillfeldt se fueron a Alemania. Ella había conseguido una beca del Estado de Turingia. “En Alemania tuve la oportunidad de presentarme a la misma beca que tenía Petra y me salió también. Con esa beca pude hacer el doctorado y llevar adelante el trabajo de campo en el balneario El Cóndor. Durante el segundo año, junto con Enrique Bucher, nos presentamos a un programa de investigación conjunta entre Argentina y Alemania que dieron los fondos para los viajes.

Muchos amigos nos ayudaron con el alojamiento gratuito y la camioneta a disposición. “En 2003, las generosas donaciones de Krystyna Szulęckafallecida y Rosemary Low nos permitieron continuar el trabajo hasta que, gracias a Jamie Gilardi, Bill Conway y Guillermo Harris, pudimos continuar nuestro trabajo con fondos provistos por el World Parrot Trust y la Wildlife Conservation Society (WCS Argentina). Desde 2012 hemos tenido dificultades para obtener fondos, pero el continuado apoyo del World Parrot Trust y de Rosemary Low nos han mantenido en marcha”, detalló.