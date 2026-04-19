Las 43 ideas prácticas para cuidar la Tierra cada día 

El cambio climático provoca sequías, olas de calor y tormentas más intensas en todo el mundo. (Foto: gentileza)

El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril y representa un llamado mundial para reflexionar y actuar por el ambiente. Esta fecha nació en 1970 en Estados Unidos y, desde entonces, se transformó en una cita anual de compromiso ecológico en más de 190 países.

Hoy existen 43 claves para cuidar el planeta, según la campaña de Earth Day. Estas acciones son simples y buscan que cualquier persona pueda contribuir a proteger la Tierra desde su rutina diaria.

En diálogo con Diario RIO NEGRO, Antonella Risso, presidenta de la organización Ambiente Sano SAS, dijo: “Lo mejor que podemos hacer por nuestro planeta hoy es mirar a nuestro alrededor, informarnos, conectarnos y armar redes”.

En este momento, “involucrarnos puede incluir conversar con los representantes en el Congreso y el Senado, anotarnos en audiencias públicas, organizar una charla o participar en las que hay en tu pueblo o ciudad. Hacer nuestra parte y a la vez juntarnos”, señaló.

“Cuidar el barrio, el ambiente que nos rodea y ser conscientes de que podemos transformar si nos juntamos. Tenemos muchísimo por hacer y el cambio climático nos demanda estar atentos”, enfatizó.

La contaminación por plásticos afecta océanos, animales y nuestra salud. (Foto: gentileza)

En la Patagonia, el cambio climático implica más olas de calor, sequías que traen menos nieve y lluvias, más incendios y el riesgo de dengue. “En todo tenemos un rol y a la vez la posibilidad de pedirle a nuestros representantes políticas para protegernos de los impactos”, sugirió Risso.

Entre las recomendaciones de Earth Day, figuran:

Asistir a eventos ambientales permite aprender y compartir con quienes buscan un mundo más limpio. Compartir datos sobre el clima en redes sociales informa y genera conciencia entre amigos y seguidores.

Apoyar iniciativas de energía renovable fomenta el uso de fuentes como el sol y el viento, que no contaminan ni se agotan. Hacer voluntariado en actividades ecológicas multiplica el impacto positivo y fortalece la comunidad.

Registrarse para votar por el planeta implica elegir representantes y políticas que prioricen el ambiente. Eliminar el uso de pesticidas cuida la salud humana y la de los polinizadores, como abejas y mariposas.

Contactar a representantes políticos sirve para pedir leyes que protejan la naturaleza. Organizar una clase informativa sobre temas ambientales despierta el interés de compañeros y vecinos.

Leer un libro sobre soluciones climáticas ofrece nuevas ideas y motiva a actuar por un futuro sostenible. Convertirse en educador ambiental multiplica el conocimiento y el compromiso ecológico.

Promover una alimentación basada en plantas disminuye la contaminación y el uso de recursos. Comprar en mercados de productores locales reduce el transporte y apoya la economía de cercanía.

Organizar una noche de cine ambiental suma diversión y aprendizaje con amigos o familia. Plantar un jardín para polinizadores ofrece refugio y alimento a abejas y mariposas.

Cambiarse a energía limpia en casa reduce emisiones y ahorra dinero. Cultivar un huerto orgánico aporta alimentos frescos y enseña sobre la naturaleza.

Plantar un árbol ayuda a limpiar el aire y a captar dióxido de carbono. Decir no a la moda rápida reduce el desperdicio y el consumo innecesario de ropa.

Recoger basura durante paseos mantiene limpios los espacios naturales. Usar bolsas reutilizables y pasar un día sin plásticos evita toneladas de residuos contaminantes.

Practicar baños de bosque conecta con la naturaleza y mejora el bienestar. Visitar un parque acerca a la naturaleza y renueva el compromiso con el planeta.

Cada una de estas acciones cuenta y puede hacer una gran diferencia. Cuidar la Tierra está al alcance de todos, cada día, con pequeños gestos y decisiones conscientes.

Cuándo millones de personas alzaron la voz por el ambiente

El Día de la Tierra comenzó en 1970 en Estados Unidos, cuando el senador Gaylord Nelson impulsó una gran movilización para crear conciencia sobre los problemas ambientales. Inspirado por las protestas estudiantiles de la época, Nelson buscó unir a jóvenes, profesores y ciudadanos en defensa del planeta.

La pérdida de biodiversidad amenaza el equilibrio natural y la seguridad alimentaria global. (Foto: gentileza)

El 22 de abril de ese año, más de 20 millones de personas salieron a las calles en todo el país para exigir aire y agua limpios, y mejores leyes para proteger la naturaleza. Esta jornada marcó el inicio de un movimiento ambiental global.

A partir de entonces, el Día de la Tierra se celebra cada año en más de 190 países, convirtiéndose en una de las fechas más importantes para el cuidado del medio ambiente.

Acción imperfecta, impacto real

El planeta está afectado por los impactos del cambio climático inducido por actividades humanas. La campaña Earth Day sostiene que actuar por el clima, aunque no sea perfecto, siempre es mejor que quedarse quietos. “Esperar soluciones ideales solo demora el cambio que el planeta necesita”, afirmaron los ambientalistas.

Cada acción cuenta y motiva a otros a sumarse. Lo importante es avanzar, aprender y mejorar, sin frenar los esfuerzos por miedo a equivocarse. Solo con pequeños pasos imperfectos se logra un impacto real y colectivo. El planeta necesita acciones ahora, no excusas para esperar lo perfecto.