Cinco hermanas lograron que su padre sea condenado por abuso sexual

El lunes, cinco hermanas finalmente tuvieron justicia. Su padre que abusó de ellas durante su infancia y la adolescencia, fue condenado a 21 años de prisión, por tres de los casos. En diciembre del año pasado un jurado lo declaró culpable por “abuso sexual, agravado y reiterado” por unanimidad en Zapala y el 9 de marzo finalmente lo condenaron.

“Ayer (por el lunes) fue un buen día”, comentó con cierto alivio en su voz la mayor de las hermanas, pues el día concluyó con el abrazo arrollador de todas las mujeres que marcharon por el 8M y la “buena noticia” de la condena.

Tuvo que esperar “25 años” para que la escucharan. En 1994, siendo tan sólo una adolescente, se enfrentó a la Justicia patriarcal. Denunció a su padre por abusar de ella, pero entonces no le creyeron. “Antes no se tomaba en serio lo que decía una nena”, enfatizó la mujer que hoy tiene 43 años.

Por eso, confesó que no tenía mucha fe en el Poder Judicial que una vez la ignoró. Señaló que este fallo fue posible gracias al movimiento feminista, que insiste con que se aplique la perspectiva de género.

Fueron cinco las hermanas que denunciaron ser abusadas por su padre, pero se lo elevó a juicio por tres de los casos. Las dos hermanas mayores lo denunciaron penalmente, pero el delito había prescrito, aunque claro está que “el dolor y la indignación no prescriben”. Pese a que el fallo no la alcance, la mujer toma el veredicto como propio, pues pelea en la Justicia desde 1994, cuando acusó a su progenitor.

Contó a “Río Negro” que a los 18 años se fue de su casa, huyó de los abusos de sus padre, pero sus hermanas aún continuaban bajo su dominio. Relató que intentó llevárselas y pedir la tenencia, pero que no cumplía con “los requisitos” que le pedía la Justicia. Señaló que hasta se casó para que se la otorguen, aunque no tuvo resultados positivo, porque “además debía demostrar que era un hombre peligroso”.

En el 2018, el resto de las víctimas se animaron a denunciarlo. El juicio se concretó a fines del año pasado, un jurado resolvió su culpabilidad y una jueza lo condenó a 21 años de prisión.

En realidad, ya no son víctimas, al menos así no se define la mayor de las hermanas. “Soy una sobreviviente. Víctima fui cuando tenía 10 años y no me podía defender”, resaltó sin titubear.

Sorteó los obstáculos que la Justicia puso en su camino y logró un fallo satisfactorio. “Peleé para que se escuche mi voz”, enfatizó, aquella voz que intentaron callar hace 25 años. “Esa es la verdad y la Justicia lo probó”, remarcó.

Aseguró que hoy está en “el mejor momento” de su vida y que con sus hermanas están “más unidas que nunca”. Antes las unía el dolor y hoy las invade la fuerza y la felicidad de tenerse entre ellas.

La mujer de 43 años, está conforme con la condena. Explicó que la defensa pidió 8 años, la fiscalía 43, y que finalmente le dieron 21.