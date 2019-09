Cipolletti: El abusador de una adolescente fue condenado a cinco años de prisión

La Justicia cipoleña condenó a cinco años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años. El hombre llegó a la sentencia con prisión preventiva porque no cumplió las pautas que fueron impuestas durante el proceso.

Los jueces explicaron que, durante varios meses el acusado mantenía contacto con la niña, le ofrecía regalos, y siempre procuraba seguir vinculandose con ella.

También informaron que la convenció para que su madre no se enterara de lo que estaba pasando con frases como "no le digas a tu madre porque se va a enojar, va a pensar que soy un viejo verde", o "no digas nada de mi viaje, hacé como que no sabés que voy a ir". Siempre con el propósito de contactarse con ella.

Antes de consumar los actos sexuales que se le atribuyeron, mantuvo contacto físico y la besó.

Además, durante el proceso no respetó las pautas que fueron impuestas por el tribunal, y por eso los jueces aplicaron la prisión preventiva por el riesgo de fuga.

La condena fue impuesta por la Cámara Primera en lo Criminal. En el debate intervinieron los jueces Julio Sueldo, Álvaro Meynet y Sonia Martín.