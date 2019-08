Cipolletti: Investigan el secuestro de una joven en la ciclovía

Desde este jueves que la Fiscalía de delitos contra las personas trabaja en una investigación tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad. La víctima aseguró que dos hombres la abordaron en la ciclovía, entre Cipolletti y Fernández Oro, y a punta de pistola la llevaron hasta un descampado, la golpearon y la ataron. Pudo escapar y llegó en estado de shock a una casa, desde donde la trasladaron hacia el hospital local.

Los hechos relatados por la joven de 21 años, ocurrieron pasadas las 17 del jueves. Allí dos hombres con el rostro cubierto la abordaron y, apuntándola con un arma de fuego, la obligaron a caminar hasta una chacra sobre la calle Vélez Sarsfield.

La golpearon en la cabeza, la ataron de manos y pies, y la amarraron a un árbol. Le pidieron que no grite, y aseguraron que luego volverían a buscarla.

A los pocos minutos, ambos se fueron. Uno de ellos circulaba en una bicicleta color blanca, según declaró la víctima a la Policía.

Tras permanecer atada por más de dos horas logró liberarse y corrió hasta una casa para pedir ayuda. Allí la recibieron y desde ese lugar fue trasladada al hospital Pedro Moguillansky.

El caso pasó a manos del fiscal Martín Pezzetta, que como primer medida entrevistó a la joven en el nosocomio, que fue contenida por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito (Ofavi).

Según informaron desde la Fiscalía, hasta el momento no se ha podido determinar si los dos hombres intentaban cometer otro delito. No le robaron ninguna pertenencia, ni tampoco sufrió ningún tipo de delito contra su integridad sexual, señalaron. Además, sus familiares no denunciaron que hayan recibido solicitud de rescate.

Una joven denunció que dos hombres la secuestraron sobre la Ruta 65, en Cipolletti. (Foto Agencia Cipolletti)

Pezzetta también encargó a la Brigada de Investigaciones y a la Comisaría Cuarta que realicen una búsqueda intensiva para dar con algún dato que permita avanzar en la identificación de los posibles captores y así esclarecer los hechos.

En el lugar trabajó además, el Gabinete de Criminalística local. Allí encontraron una soga color blanca de aproximadamente un metro y medio y tres cordones de color negro, informaron fuentes policiales.

Desde la Fiscalía apelaron a la población, ya que el hecho ocurrió en la vía pública, y solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos, por mínimo que sea, comunicarse al telefónico del Ministerio Público Fiscal 0299 154167314.