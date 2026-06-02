Viedma abre la inscripción para aspirantes a guardavidas: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 45 años. Foto: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma, a través de la Jefatura de Gabinete, informó que se encuentra abierta la inscripción para la capacitación destinada a aspirantes a guardavidas, con el objetivo de reforzar el servicio de seguridad en las playas del río y del mar de cara a las próximas temporadas estivales en la ciudad.

La iniciativa busca garantizar la incorporación de recurso humano profesional y capacitado, dando continuidad a un proceso formativo considerado clave para el correcto desempeño de los puestos de vigilancia y prevención en los espacios acuáticos de la capital rionegrina.

La capacitación tendrá una duración de cinco meses y será requisito indispensable para la obtención de la Libreta de Guardavidas, habilitación necesaria para participar de las pruebas de suficiencia que se realizan cada temporada.

Inscripción y documentación

Las personas interesadas podrán inscribirse y presentar la documentación requerida desde el 26 de mayo hasta el 15 de junio, en la Dirección de Defensa Civil, ubicada en Belgrano 783, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

Requisitos excluyentes

Para acceder a la capacitación, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 45 años.

Contar con buena salud, acreditada mediante certificado médico expedido por un profesional registrado en la provincia de Río Negro.

No registrar antecedentes penales ni policiales, mediante certificado del Registro Nacional de Reincidencia.

Tener título secundario completo.

Aprobar el examen de aptitudes establecido por vía reglamentaria.

Evaluaciones y proceso de selección

Las pruebas de aptitud física serán coordinadas y supervisadas por la Dirección de Defensa Civil, que informará oportunamente las fechas, horarios y lugares de realización. Una vez cumplidos todos los requisitos, la nómina de aspirantes será ratificada mediante decreto para dar inicio formal a la capacitación.