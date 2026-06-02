Viedma abre la inscripción para aspirantes a guardavidas: cómo anotarse y cuáles son los requisitos
La Municipalidad de Viedma abrió la inscripción para la capacitación de aspirantes a guardavidas, con el objetivo de reforzar la seguridad en playas del río y el mar de cara a la próxima temporada.
La Municipalidad de Viedma, a través de la Jefatura de Gabinete, informó que se encuentra abierta la inscripción para la capacitación destinada a aspirantes a guardavidas, con el objetivo de reforzar el servicio de seguridad en las playas del río y del mar de cara a las próximas temporadas estivales en la ciudad.
La iniciativa busca garantizar la incorporación de recurso humano profesional y capacitado, dando continuidad a un proceso formativo considerado clave para el correcto desempeño de los puestos de vigilancia y prevención en los espacios acuáticos de la capital rionegrina.
La capacitación tendrá una duración de cinco meses y será requisito indispensable para la obtención de la Libreta de Guardavidas, habilitación necesaria para participar de las pruebas de suficiencia que se realizan cada temporada.
Inscripción y documentación
Las personas interesadas podrán inscribirse y presentar la documentación requerida desde el 26 de mayo hasta el 15 de junio, en la Dirección de Defensa Civil, ubicada en Belgrano 783, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.
Requisitos excluyentes
Para acceder a la capacitación, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 45 años.
- Contar con buena salud, acreditada mediante certificado médico expedido por un profesional registrado en la provincia de Río Negro.
- No registrar antecedentes penales ni policiales, mediante certificado del Registro Nacional de Reincidencia.
- Tener título secundario completo.
- Aprobar el examen de aptitudes establecido por vía reglamentaria.
Evaluaciones y proceso de selección
Las pruebas de aptitud física serán coordinadas y supervisadas por la Dirección de Defensa Civil, que informará oportunamente las fechas, horarios y lugares de realización. Una vez cumplidos todos los requisitos, la nómina de aspirantes será ratificada mediante decreto para dar inicio formal a la capacitación.
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