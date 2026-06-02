«Es como estar en Malvinas»: la experiencia inmersiva que emociona a visitantes y veteranos en Bariloche

En el ingreso del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ubicado a escasos metros del lago Nahuel Huapi en Bariloche, una mujer, con un casco de realidad virtual, señalaba al aire. Daba unos pasos y volvía a señalar a la nada. Detrás de ella, se leía «Ellos dieron todo» en un cartel con los colores de la bandera argentina, por debajo se veían varias cruces blancas y algunos cascos en el piso.

Desde el jueves pasado, el museo de Bariloche ofrece una experiencia de realidad virtual desarrollada por Federico Ledesma, diseñador 3D y creador de la experiencia inmersiva “Pisar Malvinas” en el Museo de Buenos Aires. También integró el equipo de arte visual de la serie El Eternauta de Netflix.

Lo que se propuso cuatro años atrás fue conectar la historia con el mundo digital, una convivencia entre estos dos mundos.

Federico Ledesma es desarrollador de tecnologías inmersivas y creador de este proyecto educativo.

«En Bariloche estamos trabajando para crear nuestra propia experiencia de realidad virtual. Estamos haciendo pruebas para ver cómo responde la gente y la sensibilidad del producto, desde que te pase un avión por arriba o escuchar el tiroteo de bombas», resumió Ezequiel Fernández, coordinador audiovisual y digital del Museo Malvinas en Bariloche.

Uno de los escenarios es la Antártida y también se muestra cómo es navegar o transitar la base Belgrano II. Se usan cascos de realidad virtual Oculus que permiten ingresar en un espacio 3D. «Un salto al futuro», definió Fernández.

La experiencia «Pisar Malvinas» dura entre 10 y 15 minutos, de acuerdo a la demora en desarrollar los juegos y resolver los desafíos. Más allá de que se puso en marcha en Buenos Aires, la muestra es itinerante y ya forma parte de Puerto Madryn y Río Gallegos.

«Pisar Malvinas» nació en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Quien transita este desafío, primero analiza los tutoriales para saber cómo moverse y desplazarse en el territorio virtual. Primero se ingresa a Monte Longdon, donde se produjo la batalla más cruenta durante 12 horas aquel 12 de junio de 1982, en la que perdieron la vida 52 personas. También hay «un escenario de interactividad con objetos en el que debe armarse una maqueta de Puerto Luis en 1829″, el principal asentamiento argentino en las Islas Malvinas.

«Se ve asimismo la plataforma continental vaciada de agua y podemos ver la conexión entre Malvinas, el continente y la Antártida para entender que es toda una misma unidad geológica«, manifestó Fernández.

¿De qué depende que la experiencia inmersiva forme parte del Museo en Bariloche? De la obtención de recursos para desarrollar la tecnología, conseguir equipamiento, un espacio acorde y capacitación.

«Pisar Malvinas» nació en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

En esta ocasión, se evaluó cómo los niños y los adultos se adaptan a la experiencia y de qué manera responden los veteranos: «Hasta ahora, la respuesta es excelente: los chicos quieren más, quieren jugar. Ya están acostumbrados: son nativos digitales», describió.

Aseguró que el grupo etario entre los 50 y 60 años se amoldan rápidamente aunque hay que explicarles. «También le hemos secado los ojos a los veteranos, nos hemos abrazado. Es muy fuerte y como dijo Carlos Mazochi, un veterano de Bariloche: ‘Uh, loco, es como estar en Malvinas’. Otros, en cambio, descubrieron que su visión de Malvinas era muy limitada y que las islas son más grandes. Nos han dicho: ‘Yo no vi todo esto, vi otra cosa estando allá'», apuntó. Esto, añadió, resultó interesante para entender la subjetividad de la guerra limitada a un recuerdo: «Los que trabajamos con la causa Malvinas tenemos una visión más grande del mapa, pero los veteranos tal vez tienen un recuerdo muy específico que hasta tratan de olvidar y todo esto se los trae en carne propia«.

Es una apuesta por lo digital. Apuntamos a hacer un museo de avanzada y ya hay experiencias de realidad virtual en el mundo, en ciudades como Buenos Aires, Madrid, París», Ezequiel Fernández, coordinador audiovisual y digital del Museo Malvinas en Bariloche.

Cómo funciona la experiencia inmersiva

Desde la apertura del Museo Malvinas en Bariloche en septiembre del 2025 al día de hoy, 150 mil personas han visitado las instalaciones. «Con estas nuevas tecnologías, la idea es captar la atención de los más jóvenes», recalcó Rubén Pablos, director provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro.

«Pisar Malvinas» nació como un trabajo de investigación de Ledesma para la carrera de Animación de la Universidad Nacional de San Martín. «Con la técnica de animación de efectos visuales, la idea fue articular la tecnología con una temática vinculada a la soberanía y la causa de las Malvinas«, resumió Ledesma, desarrollador de tecnologías inmersivas y creador de este proyecto educativo que se presentó en Bariloche.

Federico Ledesma es desarrollador de tecnologías inmersivas y creador de este proyecto educativo.

La decisión de incursionar en Malvinas se debió a que «no había muchos contenidos sobre la causa» aunque en el último tiempo, se han sumado videojuegos, juegos de mesa y videos de You Tube. «La industria norteamericana basó su cine en las guerras y, nosotros nos preguntamos por qué Argentina no pudo construir su propia épica en base a la gesta de Malvinas», dijo.

¿Cómo funciona la experiencia inmersiva? A través del casco de realidad virtual que funciona de manera autónoma, con un sistema operativo propio Android. «Al ponerte el casco, te posicionás en distintos paisajes de Malvinas que fueron realizados con mapas de elevación y topografía de las islas, información satelital y a partir de ahí, se agrega flora y fauna. Se trata de reflejar la geografía del lugar, con infografías, datos concretos y un recorrido de hitos o o pruebas de soberanía«, describió.

El Museo Malvinas de Bariloche está ubicado a pocos metros del lago Nahuel Huapi en el centro de la ciudad. Foto: Alfredo Leiva

Ledesma explicó que: «La misión de este proyecto apunta a una pregunta: ¿por qué las islas Malvinas son argentinas? Nos proponemos fundamentarlo con tecnología, con imágenes. Hay una vista aérea, por ejemplo, desde un mirador en la que se ve toda la plataforma continental de Argentina«.

El desafío fue salir de lo teórico y que la gente pueda experimentarlo de alguna manera. «Las islas están dentro de esa plataforma continental de Argentina. Por tratados internacionales, está establecido que que todo lo que está dentro de las plataformas continentales pertenecen al estado en cuestión, en este caso a la Argentina y eso es una prueba de soberanía básicamente», concluyó.

El hombre de los efectos visuales en El Eternauta

Ledesma formó parte del Departamento de Arte Virtual de la serie «El Eternauta». Estuvo a cargo del área de efectos visuales, como los fondos en los que se ve a la ciudad de Buenos Aires con nieve, a través de la fotogrametría, una técnica que permite crear modelos tridimensionales precisos y mapas a partir de fotografías en 2D.

«Uno no sabe muy bien cómo queda hasta que lo ve. Sos apenas una partecita de todo el proceso. La vimos el 30 de abril cuando se estrenó con todo el equipo de trabajo y fue una gran emoción», reconoció. Respecto al furor que generó la serie, incluso a nivel mundial, resaltó que «hay que rescatar la adaptación de Juan Salvo como veterano de Malvinas; por eso, sabe usar armas«.