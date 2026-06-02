Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 3 de junio en Neuquén

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este miércoles 3 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 3 de junio

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles será de la siguiente forma:

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

De 8.00 a 10.00 h.

Zona: Instalaciones de Acción Social – Planas 1835.

CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL

Motivo: Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la confiabilidad del servicio.

Zona: Instalaciones de Acción Social – Planas 1835. Motivo: Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la confiabilidad del servicio. De 08.30 a 13.30 h.

Zona: B° El Trébol y Don Vicente.

CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL

Motivo: Reemplazo y adecuación de estructuras eléctricas. Mantenimiento de red para optimizar el servicio.

Para evitar inconvenientes recordá tomar las precauciones necesarias.