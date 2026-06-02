Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 3 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este miércoles 3 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 3 de junio
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles será de la siguiente forma:
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
- De 8.00 a 10.00 h.
Zona: Instalaciones de Acción Social – Planas 1835.
CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
Motivo: Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la confiabilidad del servicio.
- De 08.30 a 13.30 h.
Zona: B° El Trébol y Don Vicente.
CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
Motivo: Reemplazo y adecuación de estructuras eléctricas. Mantenimiento de red para optimizar el servicio.
Para evitar inconvenientes recordá tomar las precauciones necesarias.
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