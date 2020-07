Cipolletti: piden más asistencia en los asentamientos por el temporal

Vecinos del Barrio Nuevo fueron al municipio para solicitar más asistencia por las complicaciones que genera el temporal. Muchas familias tienen su vivienda inundada y las calles están intransitables. Abastecimiento de leña, es otro de los pedidos recurrentes en los barrios populares de Cipolletti.

En varios centros urbanos no se puede acceder en vehículo. La principal demanda es el desagote de las calles pero los camiones no pueden ingresar. En el barrio Nuevo se hicieron trabajos en las calles de ingreso pero no en el interior del asentamiento donde viven 160 familias.

La responsable del área de Desarrollo Humano, Viviana Pereira, se comunicó con ellos y pactaron una reunión para mañana.

"Los camiones llegan hasta las calles de ingreso, pero no al interior del barrio, desde la municipalidad dicen que no pueden acceder. Necesitamos que desagoten. Hay muchas familias que tienen la vivienda inundada y no quieren irse", contó Abigail, una referente del barrio.

El Barrio Nuevo, ubicado en la zona norte de la ciudad, se asentó meses atrás y viven cerca de 800 personas. Muchos asentamientos se encuentran en la misma situación.

Desde el municipio informaron que se están realizando varios trabajos de asistencia y aseguraron que hubo más de 250 intervenciones desde el inicio del temporal. La lluvia en las últimas horas fue de durante el temporal fue de 72 milímetros, aproximadamente un 40% de la precipitación media anual.

Desde la secretaría de Servicios Públicos se puso a disposición doce camiones de desagote (cuatro propios y ocho alquilados para la emergencia), que están trabajando en los barrios Alameda, 2 de Agosto, Costa Norte, 4 de Agosto, Esperanza, Martín Fierro, 2 de Febrero, Obrero, Los Sauces, Bicentenario y Lalor. En total, los camiones sacaron un millón de litros de agua de las calles cipoleñas.

“También se instalaron dos motobombas para extraer el agua (en Martín Fierro y 2 Agosto). Cubrimos casi la mayoría de los barrios. Durante la jornada de hoy, vamos a seguir con los mismos procedimientos. Es mucha la cantidad de agua que hay. Luego que pase la lluvia, se procederá a los trabajos habituales de compactación y nivelación de calles con las motoniveladoras”, informó Patricia Fernandez secretaria de Servicios Públicos.

También resaltó que “Los más complicados fueron los asentamientos ya que la tierra de esos lugares no tiene buena compactación, hay diferencia de altura de calles, lo cual complica la situación”.

La secretaría de Desarrollo Humano se informó que hay 5 familias evacuadas que continúan alojadas temporalmente en el Estadio Municipal. Además hubo varios autoevacuados.