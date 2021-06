Cipolletti recibe a Ferro de Pico por el Federal A

Cipolletti regresará hoy a la actividad en el Federal A de fútbol con la obligación de sumar de a tres para regresar a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona.

Desde las 15, en el predio “15 de Octubre” y con la transmisión del canal de Youtube del club, el Albinegro (16 puntos) recibirá a Ferro de General Pico (8), en el cierre de la séptima fecha del certamen.

La victoria de ayer de Deportivo Madryn (18) como local sobre Camioneros (4) por 3-2 dejó a los chubutenses como los únicos punteros del grupo, a la espera de lo que suceda hoy con el elenco que comanda Gustavo Raggio.

En caso de lograr mantener su buen momento en el certamen, Cipo regresará a lo más alto del grupo. La igualdad no le sirve al Capataz ya que lo dejaría en la segunda colocación, a una unidad del Aurinegro.

Antes del parate obligado por las medidas de restricción impuestas por la pandemia de coronavirus, Cipolletti doblegó como visitante a Deportivo Otamendi por 3 a 1 y consiguió su quinto triunfo, en seis presentaciones, en lo que va del campeonato.

Ferro, por su parte, no arrancó bien en el certamen y necesita imperiosamente un triunfo para meterse de lleno en zona de clasificación a la lucha por el segundo ascenso. Los pampeanos apenas ganaron dos encuentros y en su última presentación igualaron sin goles, como locales, ante Independiente de Chivilcoy.

De cara al encuentro de hoy, la incógnita para por saber si la inactividad de dos semanas afectará al rendimiento de Cipolletti. Al momento de la suspensión el Albinegro mostró pasajes de buen juego y solidez defensiva, que serán fundamentales en el regreso de esta tarde.

En cuanto al posible once inicial para el duelo de hoy, Raggio no tiene dudas y, de no mediar inconvenientes, jugará con: Facundo Crespo, Boris Magnago, Damián Jara, Manuel Berra y Leandro Wagner; Fernando Pettinerolli, Lucas Mellado, Brian Meza y Maxi López; Juan Pablo Zárate y Nicolás Trecco.