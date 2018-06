Expropiación de las 66 has: la primera tasación fue para atrás

La primera tasación que llegó desde Provincia por la expropiación de las 66 hectáreas de la zona norte cipoleña fue “observada” por el Municipio porque no cumplía con el procedimiento correcto, ya que el cálculo se hizo sobre el valor de zona urbana, y los cincos asentamientos que serán expropiados están en zona rural. El tribunal de tasación sugirió una cifra por encima de lo esperado en el Ejecutivo local teniendo en cuenta la diferencia en el costo entre zona rural y urbana.

Desde el Municipio evitaron hablar de “rechazo” y sostuvieron que el expediente fue “observado” teniendo en cuenta esta imprecisión. El ente provincial deberá volver a presentar un tasación para avanzar en la expropiación. Días atrás se promulgó la ley y así el primer paso camino a la regularización de cinco barrios cipoleños: Obrero A y B, 2 y 10 de Febrero y La Esperanza. Según la ley, el valor de la tierra puede llegar hasta el 30% por encima del valor fiscal. La cifra rondaría los 25 millones de pesos.

Las 66 hectáreas siguen perteneciendo a una zona rural. El área de Catastro del municipio viene trabajando hace tiempo en un proyecto de urbanización que tendrá importantes modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano. Actualmente está siendo analizando por el Concejo Deliberante, cuando se aprueba esa zona en cuestión pasará a ser urbana.

“Para continuar necesitamos la tasación que todavía no la tenemos que nos tiene que enviar la dirección general de rentas”, indicó el secretario de gobierno Bruno Bordignon. Sobre el rechazo de la tasación, el funcionario precisó que “fue observada, no rechazada”. “Fue observada para que se recibe en el modo de tasar. No es que estábamos de acuerdo o en desacuerdo con el monto sino que fue en el procedimiento de tasar”, precisó.

Como estaba previsto, la resolución establece que el Municipio debe afrontar los costos de la expropiación. Un vez que pase a manos del Ejecutivo comenzarán las escrituraciones y los ciudadanos pagarán por su terreno. El Ejecutivo les hará un plan de pago para que sea accesible a todos los habitantes. La ley beneficia a más de 6000 personas, cerca de un 20% de la población que reside en asentamientos. Según los datos que maneja el área de hábitat rondan en 27 mil las personas que viven en barrios irregulares contando la zona de balsa Las Perlas.