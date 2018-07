Habló el chico agredido en un boliche de Cipolletti: “No sé por qué me pasó esto, tengo miedo...”.

Cuando piensa en qué pudo haber detonado la agresión que le desfiguró parte de su rostro, no viene una sola idea a su mente más que desconcierto. “No sé por qué me pasó esto. Jamás me había pasado algo así cuando salí. Encima era la primera vez que salía sólo con mi primo porque siempre lo hago en grupo”, confesó el joven, de 19 años, a “Río Negro”. Atemorizado y dolorido por las lesiones que sufrió, pidió Justicia y que los que vieron algo aporten información para dar con los agresores.

El primer recuerdo que le viene a su mente es cómo comenzó todo. La secuencia de esa madrugada trágica empezó cuando se cruzó con quienes pudieron haber sido sus futuros atacantes: “Yo estaba con mi primo y un flaco nos empezó a preguntar por qué mirábamos a su amigo. Después me empujó y los de seguridad creyeron que yo empecé la pelea y por eso nos sacaron”, afirmó el joven que no quiso fotos ni dar datos de su identidad por miedo a represalias.

Te puede interesar: Analizan filmaciones para identificar a quienes atacaron a un joven fuera de un boliche

Eran cerca de las 6:30 de la madrugada del domingo. Ya fuera del lugar comenzaron a caminar hacía los taxis, que se encuentran cerca del Casino, cuando empezaron a atacarlos a piedrazos.

Aseguró que eran cerca de unas cinco personas las que los atacaron. “Apenas salimos del lugar le tiraron una piedra a mi primo, que le pegó en la espalda, y cuando nos dimos vuelta recibí un piedrazo en la cara. Me caí y mi primo me levantó”, indicó el joven. Está convencido que pudieron ser las mismas personas con las que discutió dentro y que lo siguieron cuando lo vieron salir.

Después, todo resultó ser borroso. Afirma que no perdió el conocimiento, pero que estaba aturdido. Sin embargo, escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor. “Mientras me levantaba escuché que se acercaron unos chicos que se quedaron con nosotros para cuidarnos. Después nos subimos a un taxi y nos vinimos a Neuquén”, agregó.

El joven ingresó a la guardia del Hospital Castro Rendón de Neuquén a las 7 de la mañana. Allí fue asistido por los médicos y minutos después del mediodía fue dado de alta. Los profesionales le confirmaron que sufrió un traumatismo de cráneo, que perdió 4 piezas dentarias y que había sufrido la fractura de su maxilar. “Me quedaron otros dientes flojos”, aseguró.

Los días siguientes fueron dolorosos. No pudo hablar para evitar secuelas y sigue tomando sedantes para calmar el dolor. Sólo resta que le confirmen la fecha de la cirugía. “Por la fractura en el maxilar me tienen que operar. Tengo mucho dolor pero los calmantes me ayuden. La verdad que yo no sé por qué me pasó esto. Es la primera vez en mi vida que vivo algo así”, reconoció. Para concluir, dijo que “cree en la Justicia” y espera que “puedan detener a sus agresores”.