Escenarios y estrategias en la política de Río Negro

Los escenarios cambian con el paso de los días y también las estrategias de las principales fuerzas políticas que pujarán por la gobernación y las intendencias de Río Negro.



Un ejemplo es Roca. La posible fecha para votar al sucesor o sucesora de María Emilia Soria en el primer trimestre del año, después de la tradicional Fiesta de la Manzana, fue relativizada a Diario RÍO NEGRO por una alta fuente del peronismo rionegrino, que aseguró que esta elección se podría realizar más entrado el año e incluso después de los comicios a gobernador en los que la propia jefa comunal roquense será contendiente.



El futuro candidato del PJ para la intendencia también está pendiente y la fuente consultada remarcó que no es un asunto cerrado en el nombre Carlos Soria hijo, como en su momento se planteó, aunque hoy sigue siendo la principal alternativa.



Para el círculo que rodea a María Emilia Soria, el interés está centrado ahora en el acto que se hará el 8 de agosto en el club Italia Unida. Definido como “organizativo”, también servirá para contabilizar apoyos. La intendenta de Roca será la única oradora, se adelantó.



En la puja por la intendencia roquense, desde Juntos Somos Río Negro ayer se ratificó a este medio que están dispuestos a acompañar a un candidato que no pertenezca a la fuerza, con el objetivo de terminar con la hegemonía peronista en Roca.



El primero que lanzó esta idea fue el líder del PRO, Juan Martin, y fue el propio Weretilneck quien adhirió a la iniciativa en mayo pasado.



Justamente el PRO a nivel provincial podría integrar la alianza que lideraría La Libertad Avanza en las próximas elecciones a gobernador. Sin embargo, la posibilidad de una alianza en Roca entre el partido de Mauricio Macri y Juntos Somos Río Negro genera rechazo en la cúpula de los libertarios rionegrinos.



Desde el partido que orgánicamente lidera Enzo Fullone se aseguró que casi en un “99%” tendrán candidatos propios a intendente en Roca y Cipolletti.



En Roca el nombre de Roberto Zgaib sigue vigente.

En Cipolletti la búsqueda de los libertarios es más compleja.



En el PJ evalúan dos posibles candidatos para la ciudad del Alto Valle oeste. Paradójicamente uno podría salir de las filas del radicalismo de esa ciudad. Otra figura en estudio es Marcelo Mango, quien entró en reemplazo de Martín Soria en la Cámara de Diputados y de origen sindical.



Rodrigo Buteler, que buscará la reelección, encolumna detrás de su figura a JSRN.



En la Legislatura, esta semana La Libertad Avanza fortaleció su bloque con la incorporación de la barilochense Marcela González Abdala, que el mes pasado se fue de Juntos Somos Río Negro dando un portazo.



En la Legislatura provincial también están los legisladores del ahora otro referente de LLA, Aníbal Tortoriello, tras su afiliación al partido semanas atrás. Ambos bloques no fueron autorizados, una medida que el propio Weretilneck defendió como de su autoría.



Los dos referentes provinciales del partido, Fullone y Tortoriello, trabajan con mayor o menor discreción en sus candidaturas a gobernador.



Se adelantó que la elección de convencionales constituyentes en Bariloche será un objetivo de los libertarios rionegrinos.



También desde Juntos se trabaja para la Constituyente y el 30 de julio se reunirá la Asamblea del partido, que delegará en la Mesa Ejecutiva Provincial, que preside Buteler, la facultad de realizar alianzas en los procesos electorales de este año y en 2027.



La fecha de los comicios a gobernador aún no se abordó, afirmaron desde el oficialismo provincial.



En el horizonte de 2027 aparece un factor no menor . El oleoducto VMOS empezaría a exportar el petróleo de Vaca Muerta a finales del primer trimestre del año que viene. ¿Esperará el gobierno provincial unos después de esa fecha para realizar las elecciones en un intento de capitalizar el rédito político este emprendimiento?