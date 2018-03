La causa Otoño Uriarte: Enredada en el laberinto judicial

Perdida. Atrapada en el oscuro limbo judicial. Así está la causa de la joven Otoño Uriarte, a casi 12 años del homicidio. A pedido de la Fiscalía, ayer las partes intentaron desempolvar y desentrañar el expediente. Ninguno de los abogados supo en qué estado se encuentra la investigación. Los imputados desaparecieron después del sobreseimiento y uno de los defensores, casi como una tragicomedia, informó que hace cuatro años había abandonado el rol. “Hace cuatro años que mi defendido desistió de mi rol como defensor”; “Me llamó desde un teléfono privado para avisarme que lo habían sobreseído, que se había enterado por los medios”, esgrimieron los defensores Gustavo Lucero y Gerardo Tejeda. Luego de esa introducción el fiscal Santiago Márquez Gauna informó que la causa se encontraba en la Corte Suprema “sin tramite” por un recurso de la defensora general Rita Custet. Es decir ni siquiera está firme la decisión del Superior Tribunal de Justicia que le dio impulso a la causa en junio del año pasado. Fiscalía informó que el recurso busca absolver a los imputados que tienen defensores público pero beneficiará a todos los involucrados en el homicidio y se cerraría la causa. La fiscalía había pedido la frustrada audiencia por una prórroga en los plazos y para discutir tecnicismos del nuevo código procesal. Paradójicamente, cuando la jueza de instrucción Sonia Martín dictó el sobreseimiento en 2014 de todos los acusados lo hizo por vencimiento de los plazos legales. Es decir que sí en 2014 ya estaban vencidos, el paso del tiempo sigue jugando a favor de los acusados. El año pasado, antes del cambio del código procesal del 1 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro falló a favor de un recurso de casación y evitó que la causa por el crimen de Otoño se archivara. El exfiscal José Rodríguez Chazarreta presentó la medida apelando los sobreseimientos de los seis imputados. Así, el Superior le devolvió a la fiscalía la posibilidad de reabrir el expediente. Los seis implicados al proceso están acusados por encubrimiento agravado. Esta medida alcanzó a Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo. Según la Fiscalía, todavía existen medidas pendientes a tomar. Entre ellas, se mencionó una pericia genética sobre cabellos hallados en la remera de la víctima; la ampliación del estudio físico de prendas; estudios de física forense y un requerimiento al Cuerpo Médico Forense de la Corte para re analizar con un programa informático los resultados de ADN. Por ahora, la investigación se mantiene en iguales condiciones que en junio, cuando se conocieron estas novedades. Sin embargo ayer se reveló un dato no menor: el recurso de la defensora general ante la Corte es para insistir en el sobreseimiento de los imputados por vencimiento de los plazos. Es decir que si la Corte se expide en este sentido de nada valdrán los esfuerzos de la Fiscalía.

El caso

Otoño Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006 y apareció el 24 de abril de 2007 en un canal. Tenía 16 años. Su cuerpo fue hallado en una usina del paraje El Treinta seis meses después. Una de las principales hipótesis fue que la secuestraron para la trata de personas pero no llegó a fondo y algunos indicios que no fueron investigados son las razones por la cual la causa sigue impune. Rastros que se no profundizaron, pruebas que no fueron analizadas sembraron un manto de sospecha sobre la investigación. También se barajó la hipótesis de la complicidad policial y circularon otras versiones más dedicadas a distraer que acercarse a la verdad.