Riesgo de incendios en Río Negro: «El índice de peligrosidad sigue siendo extremo», advierte el SPLIF  

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo el parte diario de riesgos de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «extremo».

En San Carlos de Bariloche se labraron actas por quemas y uso indebido del fuego en el sector de Colonia Suiza, con intervenciones en distintos puntos del ejido urbano este domingo.

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «extremo».

Este domingo el SPLIF debió responder de manera inmediata a un incendio en el aeródromo local, mientras los medios aéreos despegaban para asistir a incendios en Chubut.

El foco ígneo fue apagado, en un operativo que se desarrolló de forma articulada con organismos nacionales y municipales, Bomberos y la Policía. Actualmente, el personal se encuentra recorriendo la jurisdicción ante el ingreso de vientos, con tareas preventivas y de vigilancia permanente.

Índice de peligrosidad de incendios en Conesa y Guardia Mitre

Es «extremo».

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.