La nueva tarifa Pehuenche se conocerá entre hoy y mañana

Con la nueva reglamentación, que se aprobó el viernes pasado en el Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo cipoleño está en condiciones de ajustar la tarifa del boleto urbano del transporte con una resolución.

El intendente Aníbal Tortoriello confirmó que entre “hoy y mañana” estará lista la resolución para la nueva tarifa para el recorrido urbano. El proyecto que llegó al Deliberante fijaba un costo de 21.16 pesos, casi un 20% del valor actual de $17.66.

El mandatario indicó que aguarda por el análisis de costo que está realizando el área de Finanzas y de ahí saldrá la definición. “Puede ser igual, mas o menos, depende del análisis técnicos de los costos”, expresó el mandatario.

“Estaba en el Concejo por una cuestión de uso y costumbre, como si definir un aumento fuera algo que uno pudiera elegir. Pero en realidad cuanto aumentan los combustibles, los salarios y el valor de la unidad la empresa no elige, sino que tiene que pagar esos incrementos y la tarifa debe reflejar esos aumentos. Es una formula de ajuste matemática. No es si me gusta o no me gusta. Claro que no quisiéramos que aumente”, expresó Tortoriello.

Antes de esta ordenanza todos los aumentos se debatían en el poder legislativo. El proceso consistía en una presentación por parte de la empresa concesionaria, en este caso Pehuenche y tras un análisis por parte del área de Fiscalización y posteriormente la confección del proyecto que era elevado al Deliberante. Ahora será el propio Ejecutivo quien lo defina.

Para aprobar el proyecto se necesitó el doble voto de la presidenta del Concejo María Elisa Lazzaretti (ARI) luego de el empate en tres. Los oficialistas Miguel Aninao (ARI) y Alejandra Villaga (ARI) votaron en contra junto a la opositora María Eugenia Villarroel. A favor acompañaron Diego Rudy (ARI) Marcela Linhardo (ARI) y Lazzaretti. De esta manera el proyecto que iba a debatir el Deliberante para la nueva tarifa de $21.16 será archivada.

Sobre la posibilidad de que el aumento sea mayor, Tortoriello indicó que el ajuste que llegó al Deliberante fue hace varios meses y que el valor dependerá del las variables. “El proyecto fue con un ajuste de hace varios meses y se dilató en el Concejo, ahora tenemos que esperar el análisis de Hacienda para saber cuál será el valor”, agregó. La nueva tarifa se pondrá en vigencia después que se salga en el boletín oficial.