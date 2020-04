Ciro Messi, otro que se suma al entrenamiento en casa

Como todos los jugadores profesionales, Lionel Messi continúa sus entrenamientos en casa durante el aislamiento, con rutinas preparadas por los PF del Barcelona.





Sin embargo, la Pulga contó en esta oportunidad con una compañía un tanto particular. No, no se trata del delantero uruguayo Luis Suárez ni del mediocampista chileno Arturo Vidal.

Esta vez, la estrella del entrenamiento fue nada menos que... Ciro Messi. El hijo menor de la Pulga y Anto Roccuzzo. En el video, subido por Lionel, se escucha a Antonela decir “a ver cómo hace abdominales” y se ve a Ciro entrenando en colchoneta, y luego se suma Lio para hacer sus ejercicios.

