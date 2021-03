Claudio Domínguez, un candidato a la fuerza en el MPN

La cartelería desplegada no sólo copó las calles sino también las rutas de la provincia. Foto Florencia Salto.

“Instalar, instalar, instalar”. El nombre en los carteles, la imagen en las redes sociales, el jingle en los videos de Youtube, el candidato “en el territorio”. El Movimiento Popular Neuquino no tiene aún su lista armada para las elecciones nacionales de este año, pero hay un dirigente que se adelantó y su autopromocionada carrera podría terminar cerrándole el camino a varios que están en fila.

Claudio Domínguez, integrante del Consejo de la Magistratura, exdiputado provincial y una suerte de brazo barrial del partido en la capital, sigue sin negar o afirmar su candidatura, pero sus allegados no disimulan su trabajo para posicionarlo como el hombre del MPN para retener la banca de diputados que dejará en diciembre Alma Sapag.

El partido sabe que, como en toda elección de medio término, se encontrará con un escenario difícil donde una polarización fuerte entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio amenazaría su supervivencia en el Congreso. Por eso, cuanto antes se empiece, mejor.

“El gobierno provincial había tirado algunos nombres con los que los militantes no quieren trabajar. Son funcionarios que no tienen feeling, no los conocen”, aseguró una fuente cercana al armado, quien relató ese como el germen de la “rosca” para comenzar la promoción de Domínguez. Al dirigente le reconocen ser “fuerte” hacia el interior del partido pero admiten que, afuera, “no lo conoce nadie”.

No les preocupa. Dicen que lo principal es tener a los intendentes, los vecinalistas y los militantes de base convencidos de trabajar la campaña. “Cerrar, cerrar y cerrar” acuerdos en recorridas que arrancan a las 7 y terminan a las 23 para llegar antes de que otro candidato salga a pedir avales.

“Había muchos con ganas, pero que estaban esperando el dedo para empezar a salir”, admitieron.

Claudio Domínguez ocupó una banca como diputado provincial en dos períodos: durante la última gestión de Jorge Sapag, de quien es muy cercano, y la primera de Omar Gutiérrez, con quien ha protagonizado momentos de lealtad y otros de irreverente rebeldía.

En 2018, en el contexto de una huelga de ATEN, presentó un proyecto para incorporar el presentismo en el escalafón docente y pedir que el aumento salarial lo cobraran sólo quienes no habían adherido a medidas de fuerza.

En marzo de 2019, meses antes de cumplir su mandato, renunció para asumir como consejero de la Magistratura en una maniobra diseñada para sortear la prohibición constitucional que impide a los legisladores ocupar un lugar en ese órgano extrapoder.

Durante la sesión se cuestionó el mecanismo, ya inaugurado en 2015 por el peronista Luis Sagaseta, y hubo opositores que lo calificaron como un intento por “ir por la banquina”.

Hoy combina su rol de consejero con el de secretario sin cartera en la intendencia de Mariano Gaido. Lo acompaña en los actos, recoge los pedidos de vecinos, organiza a la militancia en los barrios. Una campaña artesanal en Facebook promueve el acompañamiento de empleados municipales: se toman selfies regando las macetas de la ciudad y acondicionan los espacios verdes bajo la leyenda “yo te acompaño”.

El aval de las máximas autoridades del MPN para que su nombre llegue a la boleta, en cambio, pareciera estar cerca, pero no definido. Mientras tanto, a Gutiérrez le atribuyen un permiso para dejar hacer: “Salgan y en junio vemos quién está para jugar”.

En números 21% de los votos válidos obtuvo Alma Sapag en la elección a diputados nacionales del 2017. Quedó en tercer lugar. 744 votos perdió el MPN entre las PASO y las generales de octubre. En los resultados finales quedó con 81.077.

La única legisladora nacional del partido provincial es Alma “Chani Sapag”. Foto archivo

Los tiempos y las prohibiciones

La ley 26.571 que establece las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) determina que los candidatos no pueden iniciar la campaña sino hasta 50 días antes de las elecciones y restringe aún más el plazo para la publicación de mensajes en medios radiales y audiovisuales: apenas 35 días.

¿Es este un impedimento para que los partidos salgan a instalar a sus postulantes antes de tiempo? Por supuesto que no. En el 2017, la justicia electoral de Neuquén tuvo que salir a colocar fajas de infracción a numerosos carteles de espacios políticos que promocionaban a sus figuras antes de tiempo, aún cuando no detallaban el cargo que disputarían.

El caso de Claudio Domínguez (MPN) pareciera entrar en otro tipo de gris: la elección no fue convocada, ergo, todavía no hay un cronograma por cumplir.