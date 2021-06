El título “cloacas limpias y transparentes” es una verdadera contradicción, porque uno imagina o sabe que las cloacas son “sucias, turbias y oscuras” y así parecen ser en nuestro barrio Las Victorias, aunque todavía no están construidas, no hay una obra en este momento, pero parece que así será si se llega a concretar este proyecto.

Los vecinos de nuestro barrio por supuesto queremos las cloacas, pero el proceso que desemboque a ellas debe ser “limpio y transparente”.

Parece que algunos no han tomado nota de lo que pasa y de los momentos que estamos atravesando, para poner en marcha o concretar proyectos de obras que están completamente alejados de la realidad de la gente, aprovechándose de que la mayoría está más preocupada en sobrevivir que en una obra, que va afectar seriamente el bolsillo del vecino y en un futuro podría afectar su patrimonio como puede ser su vivienda.

Hechos como asambleas en tiempos de pandemia, violación de protocolos, quién sabe por quiénes autorizadas, votaciones de pocos para decidir por muchos y a veces por gente que no es del barrio, falta de comunicación vecinal y una junta vecinal que jamás estuvo a la altura de las circunstancias, sin contemplar siquiera la situación general de los vecinos; acompañados por un municipio que no se quedó atrás en estrecha relación con la junta vecinal y que participa activamente para que la obra se lleve a cabo, con un apuro “inusual” en tiempos de pandemia, donde avala asambleas y decisiones truchas e ilegales de las mismas, donde le interesa acortar los tiempos, “sus tiempos”, donde se llevan puesto lo escrito en sus ordenanzas.

Un intendente que desconoce la situación del barrio, de sus vecinos, al cual catalogan de residencial y casi privado; como decimos los vecinos “privado” de agua, de cloacas, de asfalto, de cordón cuneta y tantas cosas mas, con un municipio ausente que cobra tasas excesivas y ridículamente altas por recoger la basura y a veces, solo “a veces” enviar una maquina motoniveladora para alisar la avenida.

Cansados del proceder, tanto de la junta vecinal como del municipio; vecinos de nuestro barrio se juntaron como vecinos autoconvocados para lograr comunicar ante todo a los vecinos qué es lo que estaba sucediendo con las cloacas y que una gran mayoría desconoce hasta el día de hoy.

Nos arrastraron a un Registro de Oposicion para oponerse a una obra que lleva un proceso desde su nacimiento para nada “limpio y transparente”, un proceder contrario a sus propias ordenanzas y colocando al vecino en una situación de no poder utilizar su voto para decidir, ya que con el pedido de “libre deuda municipal” que no figura en forma clara en ordenanzas o resoluciones que deba presentarse para un registro de oposición; sin comunicarle a los vecinos por los medios oficiales y de medios en tiempo y forma para habilitar los días hábiles necesarios para poder oponerse, justamente en estos tiempos donde la mayoría tenemos deudas, por falta de trabajo, por baja de nuestros salarios, es intentar meter la mano en bolsillos vacíos y generarnos mas deudas, llevando a un voto, que justamente es para no contraer mas deudas a ser “calificado” y “discriminatorio” y de esa manera no llegar al numero necesario para frenar este proyecto de cloacas mal nacido.

Igualmente el camino es largo y aquí no termina, hemos seguido todos los pasos legales y lo seguiremos haciendo; estamos avalados, por lo que las ordenanzas, resoluciones y leyes marcan, hemos logrado el acompañamiento de concejales municipales, legisladores provinciales y nacionales, de todos los medios escritos, radiales y televisivos que nos escucharon y creyeron en nosotros, para frenar este proyecto.

Gustavo R. Ballari

(Fragmento del texto enviado)

DNI 11.018.605

Bariloche