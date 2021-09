Sabíamos que si la pegábamos con el tono, íbamos a tener algo especial entre manos”, confiesa Pablo Fendrik, director de los cuatro episodios que componen “Entre hombres”, la miniserie que estrena este domingo HBO a través de sus canales premium y de su plataforma HBOMax. Y el tono al que se refiere quien también fuera realizador de “El jardín de bronce” es de una violencia desatada con el conurbano bonaerernse como telón de fondo

Basada en la novela homónima de Germán Maggiori, la miniserie protagonizada por Gabriel “Puma” Goity y Diego Velázquez junto a un elenco de figuras, retrata con un ritmo y una intensidad narrativa fuertes una historia criminal en el sur del conurbano bonaerense en los 90.



“El desafío era tener un material que funciona perfectamente en el universo literario y traducirlo a un lenguaje audiovisual que fuera apto para diversos públicos de la mayor cantidad de latitudes”, agregó Fendrik en diálogo con Télam el

Justamente, ese es uno de los principales atractivos de esta producción nacional -una de las primeras anunciadas en la previa del múltiple desembarco de plataformas de streaming en la región- que adapta el relato ambientado en 1996, época de la “maldita policía” y las grandes bandas delictivas, que Maggiori publicó en 2001.



“Creo que ya en esa escritura había una influencia bastante fuerte del cine de los noventa, por un lado, y de toda la investigación que hizo Germán (Maggiori) sobre ese ecosistema del sur del conurbano en esa época”, explicó Fendrik sobre el proceso de trasladar esa narrativa de pura corrupción y decadencia a la pantalla chica.

Así, con un montaje y un desarrollo que recuerdan por momentos a la impactante “Tiempos violentos” (1994, de Quentin Tarantino), la trama se desata cuando el “Tucumano” Cortez (Claudio Rissi), un proxeneta, es asesinado luego de estar conectado a la existencia de un VHS con imágenes muy comprometedoras para un ambicioso senador y otros hombres del poder.

Claudio Rissi es el "Tucumano" Cortez.



En ese marco aparecen el impune sargento Garmendia (Goity) y su compañero, el estricto pero entregado oficial Almada (Velázquez), una suerte de dupla que hace referencias al estilo “buddy-cop” de películas pero condimentada con cocaína y gatillo fácil. Ellos y otros personajes de ese escenario marginal se embarcarán en una persecución violenta y demencial.

“Entre hombres”, que también cuenta con figuras como Claudio Rissi, Luis Machín, Nicolás Furtado y Diego Cremonesi, llega al streaming con el empuje que le dio su selección, conocida en febrero pasado, en la Berlinale Series, la primera latinoamericana en integrar esa sección del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín.

De cara a su estreno -de forma completa en HBO Max y semanalmente en la señal HBO-, Télam conversó con el cineasta y los protagonistas sobre la producción.

El Puma Goity es el impune sargento Garmendia.

P: ¿Cómo se desarrolló el proyecto?

Pablo Fendrik: La novela original tiene una impronta de estilo muy fuerte, cuando me la acercaron con la propuesta de hacer una miniserie me encontré con un desafío gigante, el de cómo hacer de ese material algo que en principio yo, y luego una audiencia eventual, quisiera ver. Fue un trabajo muy riguroso y al mismo tiempo divertido, porque la novela enseguida salta temporalmente, va y viene, y aborda las mismas secuencias desde distintos puntos de vista. Para nosotros fue muy fluido y lo disfrutamos mucho, porque enseguida entendimos que estábamos subidos a la oportunidad de filmar algo que iba a tener un ritmo y una intensidad narrativa bastante fuertes, y eso nos entusiasmó mucho.

Gabriel Goity: Yo primero me encontré con Pablo y con su pasión absoluta, la historia me pareció extraordinaria, y el elenco ni hablar. Para mí esos son todos elementos que hacen al verdadero premio de esta profesión, que es hacer muy buenos proyectos. Fue un desafío para mí estar a la altura del libro, pero el trabajo siempre es en conjunto y consensuado, y fue creciendo y mejorando a medida que se rodaba.

Cremonesi y Furtado, en la piel de tipos difíciles del conurbano profundo.

P: Los personajes de Garmendia y Almada hacen un dúo bastante particular y clave en la historia, ¿cómo se construyó esa dinámica?

Diego Velázquez: Ya había algo dado en lo que estaba escrito, que armaba una lógica interna muy poderosa, con esto de un personaje explotando y otro implotando todo el tiempo. La cosa era hacer que eso combinara bien y resultó, porque por más que hay situaciones muy dramáticas, todo el tiempo está flotando un humor que es muy patético, y si no fuera así sería un poco insoportable de ver. Los personajes son tan tremendos, tan desagradables, que el humor es la manera de entrarles.

P: ¿Qué momento creen que está pasando el audiovisual argentino en esta colaboración cada vez mayor con las plataformas?

Fendrik: Hay mucha demanda en este momento y eso genera un montón de dinámicas que están buenísimas para reactivar la industria, y que también hacen a la profesionalización. Ahora me parece que es cuestión de elegir bien a qué se le da luz verde y en qué proyectos nos involucramos. Y eso además genera una convivencia con el modelo de hacer cine que creo que es virtuosa, porque nos estamos juntando con los que vienen de producir un montón en televisión, y los contenidos para plataformas combinan lo mejor de ambas tradiciones.

Goity: Creo que el éxito tiene que ver con la calidad con la que se hacen, las audiencias siguen los buenos productos y eso tiene que ver con tener un buen libro, un buen elenco, una buena dirección, ahí no hay excusas. Tenemos grandes autores y guionistas que están un poco relegados, pero cuando tienen posibilidades como esta, surge muy buena ficción, no puede fallar.

P: ¿Cómo esperan que la reciba el público?

Velázquez: Ojalá que se interese y se comprometa con ver algo que tiene un tono distinto, que requiere de un espectador adulto. Además, me parece que puede marcar el camino para lo que vendrá después; espero que sea la primera de muchas y que ese camino que venga sea con el nivel de riesgo que asumió esta serie.

Redacción/Télam