Ulises Bueno sorprendió a todos en el aeropuerto, tras sufrir una demora en su vuelo

Ulises Bueno se acercó al aeropuerto de Ezeiza para tomarse un avión rumbo a España ya que tiene previsto presentarse en Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia y Alicante.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto le informaron que su vuelo estaba demorado y que debía esperar varios minutos. Entonces, junto a su banda se dispuso a darles un poco de alegría y música a los que se encontraban en su misma situación.

Ulises y sus músicos comenzaron a cantar “Dale vieja, dale”, uno de los éxitos del artista cuartetero que hizo que todos comenzaran a cantar y bailar.

Muchos de los pasajeros grabaron el mini show del hermano de Rodrigo Bueno y rápidamente lo compartieron en redes sociales con mensajes de apoyo al artista y a su provincia, Córdoba.

“Ulises Bueno”



Porque se demoró su vuelo en Ezeiza e hizo un show gratuito. pic.twitter.com/mqxGPaWBjE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 31, 2024

“Haciendo de un mal momento un lindo momento”, remarcaron los pasajeros, mientras que otros señalaron la alegría que siempre llevan los cordobeses.

“La misma alegría que tenía su hermano Rodrigo”, destacaron algunos, al tiempo que otros dijeron que “siempre hay un cordobés brillando en cualquier parte del mundo”.

Ulises Bueno: cómo es su presente laboral

Referente del cuartero y de la movida tropical actualmente, se encuentra muy enfocado en su carrera y no paró desde su regreso a la actividad.

“Son 23 años que vengo laburando y hay cositas que hay que cuidarse para cumplir con todo lo que tenemos”, había dicho en su momento sobre su parate obligado.

También aprovechó a realizar un paralelismo con la carrera de su hermano. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo en una entrevista en Intrusos (América) el año pasado.

En marzo, el cantante sacó una colaboración con Luck Ra: “Qué sed”. Los cordobeses, lejos de las comparaciones e intentos de enfrentarlos, se unieron y lanzaron este clásico que pronto escaló todos los rankings con éxito.

A comienzos de abril, hizo lo propio con el videoclip de “No puedo fingirlo”, canción que protagonizó con Sabrina Rojas y que grabó junto al grupo de cuarteto DesaKTa2. “Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tú me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor”, entonan los cantantes mientras se ven imágenes de Sabrina. La química entre el cantante y la actriz, sumada a la letra de la canción, dio pie a un sinfín de rumores de romance que, finalmente, no fueron confirmados ni desmentidos.

Con información de Noticias Argentinas y Teleshow