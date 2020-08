Comerciantes de Villa La Angostura hacen buen balance de la extensión horaria

Los locales comerciales en Villa La Angostura debutaron durante el fin de semana con la extensión horaria hasta la medianoche. Los encargados de los lugares hicieron un balance positivo de la concurrencia de clientes ante la mayor cantidad de horas que podían permanecer abiertos y del movimiento por microrregión, pero todavía son cautos en sus expectativas. Destacaron que se observaron vecinos de San Martín de los Andes que asistieron a los negocios.

"Aveces media hora parece poco pero es bastante. Fue positiva para lo que es cervecerías pero también fue útil en lo que es restaurant", indicó Martín Paez, uno de los referentes de la Asociación Gastronómíca de Villa la Angostura.

Observó que hubo comensales que eran de otros sitios de la microrregión sur. "No hubo una cuestión multitudinaria pero si se vio grupos de San Martín. No es algo que te va a salvar la facturación pero no deja de ser algo que suma", dimensionó el trabajador gastronómico.

La modificación que comenzó a regir desde el sábado lo marcó como un paso lógico.

"Hubo un control de la municipalidad los días anteriores y se vio que se acataban las medidas en los comercios. Y no había casos. No tenía sentido que a las 23 y 15 ya te tengas que retirar”, evaluó Paez.

Mediante un decreto el intendente Fabio Stefani, estableció que desde el sábado el horario de cierre para los comercios en general sea a las 23:30 y el de los gastronómicos hasta las 24.

"Frente a la ausencia de casos activos de COVID-19 y ante la necesidad planteada por distintos sectores de la comunidad de incrementar la actividad comercial, el gobierno municipal decidió ampliar el rango horario de actividades comerciales, con el fin de reactivar su economía manteniendo los protocolos dispuestos a nivel nacional, provincial y local", comunicó el Municipio.

Cautela en el optimismo

“La microrregión fue bueno. Generó un cierto optimismo entre los gastronómicos y también en los hoteleros ya que algunos se quedaron a dormir”, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura, José Boer, aunque aclaró que solo "es un primer paso, ya que no es algo que mueve el amperímetro en lo económico".

Describió que el fin de semana anterior se quedaron a dormir en la ciudad 60 personas, y este sábado y domingo unas 30 personas, más otras que solo fueron a la localidad por un día.

Sobre los anuncios desde Nación que ratificó que habrá temporada de verano en el país, Boer celebró que "se vaya abriendo" pero marcó que todavía "faltan cuatro meses por lo que hay esperar".