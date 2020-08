Villa La Angostura propone hacer turismo de cuarentena

Comerciantes de Villa La Angostura propusieron, en forma independiente, es que se les permita a las personas viajar a la villa y que se le pidan todas las medidas sanitarias como el test de coronavirus, el permiso y también que se queden en sus residencias 14 días.

La idea es que se queden diez días más para ayudar al comercio local y gastronómico, porque en los días de aislamiento no consumirán fuera del circuito.

Los hoteleros manifestaron sus dudas porque, de aceptarse la idea, ellos no se verían beneficiados porque no se alojarían en sus establecimientos y, durante el aislamiento no consumirían en sus instalaciones.

Aunque aceptaron que ante la actualidad que no tienen nada de actividad sería una forma de activar el movimiento hasta octubre cuando esperan otros parámetros.

La propuesta no prevé paquetes turísticos específicos ya que aducen que el movimiento se decantará por sí mismo, que ya se trabajó en las ofertas pospandemia. Se argumentó que si se permite el ingreso para que hagan el aislamiento en la villa, la mayor presencia de turistas va a ir generando servicios anexos como entrega a la cabaña o al aparthotel.

Se apuesta a quienes tengan segunda residencia o aquellos que puedan alquilar una cabaña.

El turismo es la principal industria de la economía de Villa La Angostura, y por la pandemia, el sector está paralizado desde marzo. Se perdieron los ingresos de varios fines de semana largos y la temporada de invierno, que durante un mes permite subsistir el resto del año.

Desde el ministerio de Turismo de la provincia se trabaja en una propuesta que básicamente consiste en hacer túneles seguros de ciudades que no tengan casos activos de coronavirus para ser trasladados, con todas las medidas de seguridad, hasta la localidad a fin de que puedan disfrutar determinada cantidad de dias.