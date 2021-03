Cómo abordar los problemas de conducta en los perros

¿Los problemas de conductas generalmente son consecuencia de una mala educación o tienen otro desencadenante? Para Néstor Gutiérrez, educador canino de Roca, existen cuatro factores para analizar esta pregunta y son los que toma en cuenta antes de hacer un diagnóstico integral para el abordaje de los problemas de conductas:

- Medioambiental: hace referencia al lugar o ambiente en donde vive el animal.

- Genético: saber si el padre o madre eran agresivos o con fobias. Todo aquello que se transmite a través de los genes.

- Físico: alguna dolencia o mal funcionamiento de algún órgano. Esta lo determinara el veterinario.

- Psíquico: existen trastornos que afectan el funcionamiento cerebral de nuestros canes impidiendo su nivel de aprendizaje y adaptación social. Luego de haber analizado estos factores de forma adecuada, se aborda la modificación de las conductas.

Entendemos que los perros son nobles por naturaleza; las malas conductas se suelen desencadenar, en un gran porcentaje, a causa de exposición de situaciones de estrés”. Néstor Gutiérrez, adiestrador canino.

Las conductas en los animales son las respuestas a estímulos ya sean positivas o negativas. En base a eso el perro responde con una conducta que no tiene connotación positiva o negativa es simplemente una respuesta. “Las costumbres o hábitos son construcciones sociales innatas de las personas y nuestros canes son depositarios de nuestros hábitos o costumbres”, señala Gutiérrez.

Como ya mencionamos antes, las conductas son respuestas a estímulos. Para modificar las conductas no deseadas debemos anular o modificar estos estímulos que hacen que nuestro perro se altere o se ponga en un estado reactivo. Por ejemplo, si el perro se excita al agarrar la correa para sacarlo a pasear - lo conveniente es enseñarle a gestionar la calma -y para eso nosotros debemos ayudar a que el perro gestione dicha calma- para poder obtener la salida o paseo, es decir, no colocar la correa hasta que no logremos calmarlo. Respecto a la edad depende cuánto tiempo lleva con esta conducta y cuan afianzada la tenga. Sucede por ejemplo el caso de perros escapistas, que no se adaptan a un entorno de hogar y buscan recuperar su habita fuera de éste. “Entendemos que los perros son nobles por naturaleza, las malas conductas se suelen desencadenar, en un gran porcentaje, a causa de exposición de situaciones de estrés”, indica Gutiérrez.

Qué hacer para educar a nuestros perros

· Brindarles un ambiente calmo, seguro y confortable.

· Acudir al veterinario.

· Asesorarse sobre la alimentación.

· Ofrecerles tiempo de recreación.

·Sociabilización con humanos y pares.

·Realizar de forma ordenada todas las actividades diarias. Alimentación, paseos, evacuación y descanso.

·Recordar que la jerarquización es una parte muy importante en el vínculo con nuestros perros.

·Consultar de forma inmediata ante la aparición de conductas no deseadas a especialistas en la temática