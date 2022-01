Cómo impacta el Covid-19 en los destinos turísticos de la región cordillerana

Bariloche registró 4.324 contagios de Covid-19 en los primeros once días de enero. En este momento, la ciudad totaliza 3.660 diagnósticos positivos y el Instituto Malbrán ya confirmó 3 casos de la variante Omicron que corresponden a turistas que vacacionaban en la ciudad.

La explosión de casos en Bariloche arrancó el 20 de diciembre, cuando la ciudad tenía solo 143 casos activos, podría estar vinculada a la llegada de visitantes. Sin embargo, el hospital Ramón Carrillo no cuenta con datos que permita asociar el comienzo de la temporada con el crecimiento de la curva.

«No es relevante si quien se testea es turista o local. No tiene sentido separalos porque todos forman parte de la misma masa», recalcó Víctor Parodi, jefe del Departamento de Actividades Programáticas para el Área del hospital público.

Advirtió que muchos turistas jóvenes concurren a hisoparse al hospital a diario. «Son chicos que se hospedan en hostels, turismo gasolero. Lo cierto es que el que tiene posibilidades asiste a un sanatorio privado o a un laboratorio y al informarnos los positivos, tampoco aclaran si son turistas o no», dijo el médico.

El jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Ramón Carrillo, Germán Santamaría, confirmó que no tienen pacientes internados por Covid-19 en este momento. «Tuvimos una mujer en diciembre que no estaba vacunada y murió. Hoy tenemos solo dos pacientes en Cuidados Intermedios. Eso nos marca la importancia de la vacunación. Con la cantidad de positivos en Bariloche, muchos más que la segunda ola, que no tengamos pacientes en terapia es importante y habla de la eficacia«, señaló.

Santamaría dijo que cuentan con 9 camas activas en la terapia del hospital, «con posibilidad de ampliarla. Esto está stand by. Recordemos que en la segunda ola, tuvimos 28 pacientes internados por Covid en terapia intensiva«.

En el sanatorio San Carlos, hay cuatro pacientes internados en terapia intensiva, de los cuales dos no tienen la vacuna y el resto tiene enfermedades preexistentes. El Hospital Privado Regional, en cambio, no brinda información respecto a los casos.

El Bolsón registra 750 casos activos, de los cuales solo dos personas están internadas en la Unidad de Cuidados Intermedios.

La epidemióloga Marisol Cárdenas, a cargo del hospital de El Bolsón, aseguró que la semana pasada, un 40% de los contagios estaban asociados a movimientos por viajes. «Hablamos de turistas pero también de hijos de pobladores de El Bolsón que volvieron a la localidad y locales que regresaron de las vacaciones. Si hablamos específicamente de contagios de turistas alcanza un 20%. Pero ese porcentaje bajó los últimos días», indicó.

Aseguró que los diagnósticos positivos están asociados principalmente a los jóvenes que acampan o visitan los refugios de montaña. «Lo que estamos viendo ahora es personal estratégico que trabaja en el hospital, en el Splif, en Gendamería. Explotó el brote entre gente que estuvo abocada a los incendios«, planteó.

San Martín de los Andes tiene 712 contagios hasta el momento. El vicedirector del hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera, informó que desde el 1 de enero, de un 10 al 12% de los casos detectados con coronavirus son turistas. En los primeros once días del año, se hisoparon alrededor de 1200 personas.

Limitan los testeos

Río Negro adhirió a las últimas disposiciones del Ministerio de Salud de Nación y dispuso que solo se realizarán testeos a mayores de 60 años, personas con factores de riesgo y casos con síntomas moderados a graves, como falta de aire o fiebre.

Respecto a la confirmación de tres casos de la variante Omicron en Bariloche, la médica Mercedes Iberó aseguró que aún falta conocer el resultados de otras 50 muestras que se enviaron al Malbrán. «Hay que explicar que no envían muestras de todos los casos activos. Se envían alrededor de 50. Ya teníamos la variante Manaos en Bariloche. Ahora sabemos que tenemos Omicron y Delta dando vueltas. Hoy con 5 minutos, podemos contagiarnos», dijo la funcionaria provincial.