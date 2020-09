Cómo preparar snacks, grisines y galletitas para nuestras mascotas

En esta oportunidad, compartimos algunas de las muchas recetas de galletitas, grisines y snacks para perros muy fáciles de hacer en casa, muy sanas y para todos los gustos, edades y condiciones, que tu perro o gato necesite.

Además, es una buena oportunidad para disfrutar cocinando junto a los niños y “premiar” a nuestros compañeros perrunos en aquellas conductas positivas. ¡Qué mejor que hacerlo con un snack, galletitsa o un grisín hechos en casa!

Es importante tener en cuenta que sólo son premios y no más de tres unidades en el día.



Ahora bien, lo más importante es saber adaptar las recetas de acuerdo a las necesidades de nuestro perro o gato. Si no le gusta la manzana, se puede sustituir por otra fruta que acepte sin problemas. La cantidad será la misma siempre que tenga una consistencia similar. La manzana se puede sustituir por pera; la zanahoria, por calabaza y, en caso de no utilizar cereales, la batata es una delicia para el paladar canino.

La manzana (sin pepas) y la zanahoria son ricas en nutrientes. La canela también es un ingrediente natural y una mínima cantidad contribuye al sabor.

El huevo y las harinas (integrales, de arroz, de avena o cebada) se usan para poder hacer la masa y moldear las galletas, y la mayoría de los perros puede comer estos ingredientes sin problema.

Hay que tener en cuenta que estas galletas no sustituyen su alimento habitual y ofrecerlas sólo como premio por buen comportamiento o para celebrar alguna ocasión especial; y no más de tres en el día para no causar ningún tipo de indigestión.

Snacks

Ingredientes:

2 huevos

200 grs.de harina leudante o de arroz

2 tazas de avena

1/2 pocillo de aceite oliva o neutro

Preparación:

Unir todos los ingredientes y mezclar. Si hace falta se puede agregar agua. Usar moldes tipo huesito, en forma de corazón o animados,

Unos minutos de horno y listo!!

Se puede agregar zanahoria rallada, manzana lo importante es no agregarle azúcar ni sal! Guardar en lugar fresco y seco.

Galletas

Ingredientes:

1/2 taza de puré de manzana.

1/2 cucharadita de polvo para hornear.

1 huevo.

1 Taza de harina de trigo integral.

1 Taza de zanahoria rallada.



Preparación:

pelar la manzana y quitarle el corazón. Hacer un puré y mezclar con la zanahoria rallada. Agregar el polvo para hornear junto con el huevo.

Mezclar todos los ingredientes hasta quedar una masa homogénea. Armar bolitas, aplastarlas un poco para darle forma de galleta de 1 cm. de grosor. Hornear hasta que estén doradas y ¡Listo!

Grisines

Ingredientes

2 Zanahorias

2 Tazas harina integral o avena,

1 Cucharada de aceite de oliva o neutro,

Caldo c/necesaria.



Preparación:

Hervir 20´ las zanahorias y hacer un puré. Agregar la harina integral. y el aceite. Una vez mezclado agregar el caldo de las zanahorias, poco a poco. Amasar y dividir la masa marcando por la mitad, luego en cuatro, ocho y así hasta 16 porciones, que se estirarán formando un grisín. Hornear por 20 minutos y una vez fríos guardar en recipiente de vidrio o plástico en lugar fresco y seco.