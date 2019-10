Cómo reaccionaron los seguidores de Axel, tras la denuncia por abuso sexual

La denuncia por abuso sexual contra el cantante Axel generó un gran revuelo este jueves, y con ello, muchas y muchos seguidores expresaron contradicciones en torno al presunto hecho. Charlas por WhatsApp, tuiteos en apoyo a la denunciante, y algunas negaciones colmaron las redes.

Varios clubes de fanáticas estaban en discordia, y los gupos de WhatsApp se llenaron de dudas y discusiones sobre la denuncia y sus implicancias.

Río Negro pudo dialogar con varias fans del cantante, y se mostraron sosrprendidas. "Queremos esperar lo que diga la Justicia", revelaron algunas integrantes neuquinas.

Desde la polémica por el video con la cantante Tini Stoessel, la popularidad del cantante bonaerense había decrecido y su figura se vio cuestionada.

"Es re feo enterarse de esto", reveló otra joven que también lo sigue y que asistió tres recitales.

Ver ésto de la denuncia de Cipolletti a Axel me angustió por traerme recuerdos de ese recital en el cual el era el invitado sorpresa y se aprovechó que el escenario era bajo y nos hizo subir a todas. Asco. — ana (@cearana1) October 17, 2019

Nadie quiere poner "las manos en el fuego", ya sea para desmentir o avalar los hechos que fueron denunciados. No obstante, en muchas oportunidades Axel se mostró frente a las cámaras regionales con sus fans, firmando autógrafos o sacándose fotos.

Denunciaron a Axel por abuso sexual y la verdad no me sorprende. Por más fan de su música que haya sido, siempre voy a estar del lado de las pibas. Que se haga justicia y caigan todos. — S O F E A ♔💚 (@arocenasofi) October 17, 2019

"No podemos poner las manos en el fuego, por más que lo queremos y sentimos mucha pasión por su música", sostuvieron desde una agrupación que se junta para ir a sus recitales.

"No sabemos que pasó", dudaron, y manifestaron que por ahora no tienen pensado intervenir, emitir comunicados. Prefieren esperar que la causa avance porque aseguran que "todavía no se sabe mucho".

Las fans de Axel están ardidas y me siguen contestando, tan difícil es entender que su ídolo es un machito? Que tiene mil testimonios en contra de mujeres por abuso? — 𝘢𝘨𝘶𝘴 🏹 (@egoxcasanova) September 24, 2019

los supuestos fans de axel diciendo que somos unos boludos por ensuciarle la carrera jakdj tini aclaró que a ELLA no le paso nada pero igual sigue teniendo denuncias por acoso y abuso, no confundan una cosa con la otra🤡 — martincito,, HOY |-8 (@addictstoessel) September 25, 2019