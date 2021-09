Cómo trabajan los kinesiólogos la rehabilitación de los pacientes post covid

“El covid no ataca los músculos ataca el pulmón, pero el estar tanto tiempo en cama inmóvil genera que los músculos por la falta de uso se empiecen atrofiar y la fatiga muscular”, explicó la licenciada en kinesiología y fisioterapia Paula Calcagno.

La profesional hace 16 años trabaja en el área Programa Adanil que depende el Ministerio de Salud de Río Negro.

Calcagno señaló que la kinesiología es clave para que los pacientes que superaron la internación por coronavirus puedan lograr también una recuperación física general.

“Muchas personas han venido en silla de ruedas. Es consecuencia de estar tanto tiempo inmóviles en terapia. Los pulmones no se recuperan tan rápido. Si querés correr de un día para el otro, tu cuerpo no está preparado, te ahogás, te agitás, te va a faltar el aire”, expuso la especialista.

La kinesióloga explicó que en estos casos los pulmones no responden a la exigencia. “A la persona le falta el aire se fatiga y le baja la saturación. Si una persona sale a realizar actividad física el pulmón tiene que ser capaz de aumentar las frecuencias respiratorias para sostener arriba del 90% la oxigenación”, detalló.

En el caso de los pacientes que han estado graves por covid-19 el oxígeno baja del 90%, señaló.

Foto: Cesar Izza

“Esto es siempre un limitante a la hora de la rehabilitación, trabajamos mucho con el proceso educación física. Se arma el entrenamiento a pacientes que pueden hacer ejercicios cortos porque enseguida se cansan y le baja el oxígeno”, indicó.

Calcagno dijo que ese es el parámetro más importante que se tiene que ir controlando con el paciente post covid.

Los primeros ejercicios

La kinesióloga informó que la rehabilitación pasa primero por la actividad física. Los profesionales cuando llega un paciente en silla de ruedas empiezan a ponerlo de pie de a poco y que realice ejercicio de fortalecimiento muscular.

“Se trabajan ejercicios de caminata, de bicicleta y una vez que pueden salir de la bici la pasamos a la cinta regulando las intensidades y también trabajamos un rato lo puramente pulmonar con dispositivos que están diseñados para mejorar los volúmenes respiratorios y el control de la musculatura respiratoria”, indicó.

Es importante la recuperación física general. Después la kinesiterapia respiratoria específica” Paula Calcagno, licenciada en kinesiología

Calcagno señaló que hay algunos pacientes a los cuales se les realizó una traqueotomía y que están débiles a la hora de toser y no pueden sacar las secreciones.

“Trabajamos desde dos lugares, pero el más importante es la recuperación física general. Después llega la parte de kinesiterapia respiratoria específica para trabajar la forma de respirar cómo mejorar la higiene bronquial”, indicó.

La profesional manifestó que muchos llegan con lesiones en los brazos ya que durante la internación se trata de ubicar una arteria para conectar la medicación y el brazo de ese lado del paciente no se mueve por mucho tiempo.

“Hay muchos que vienen con lesiones neurológicas. En el caso de este paciente en la parte de la recuperación del brazo la trabaja un kinesiólogo especialista en rehabilitación neurológica o un terapista ocupacional”, detalló.

También es indispensable el tratamiento psicológico. “Mucha gente que está demasiado tiempo en terapia sale con depresión”, sostuvo. El plazo de la rehabilitación puede ser desde días hasta meses dependiendo del estado del paciente.

Lo que deja el virus

“El covid es cómo tener una neumonía común y corriente que cual te recuperás, pero deja una secuela a nivel de la estructura del pulmón que lo predispone a padecer una segunda neumonía”, explicó la profesional.

En el programa Adanil trabajan 14 kinesiólogos: dos son especialistas en neurología. Por su parte Calcagno hace terapia respiratoria y el resto hace traumatología general y uno trabaja con personas amputadas.

Aprender a caminar tras superar el virus

Inés Torres en rehabilitación. Foto: Cesar Izza

Inés Torres se sujeta de las barras para dar pasos seguros. Todavía no puede caminar sin apoyo, pero se esfuerza para volver a hacerlo por sus propios medios.

Su kinesióloga Paula Calcagno la anima mientras dirige su rehabilitación. Inés tiene 63 años y el 5 de marzo la internaron tras haber contraído el coronavirus. Hasta el 3 de junio estuvo hospitalizada. En ese trayecto pasó más de 40 días en terapia intensiva.

“El proceso de rehabilitación ha sido lento, difícil, yo no me podía levantar, no tenía ganas de venir quería estar en cama porque mi cuerpo estaba muy débil, baje más de 30 kilos”, contó a este medio.

No podía caminar y de poco lo estoy haciendo, me sacaron la traqueotomía, no es imposible” Inés Torres, paciente post covid

La paciente que asiste al área Programa Adanil está confiada en la rehabilitación. “Es difícil pero no imposible, no podía caminar, pero de poco estoy caminando, me sacaron la traqueotomía”, dijo.

Su hija Meri señaló que Inés salió en silla de ruedas y que le llevó un mes dar sus primeros pasos. Hace tres semanas sufrió neumonía y está volviendo de poco a realizar las sesiones de rehabilitación.

“Soy una sobreviviente. Dos veces le dijeron a mi familia que estaba a punto de irme, pero gracias a Dios estoy acá con mucho esfuerzo y a mis cinco hijos, ellos son mi sol”, expresó emocionada.